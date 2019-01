Demolizione Ponte Morandi, testati i carrelli radiocomandati per lavorare in sicurezza

Genova. Proseguono i lavori propedeutici alla demolizione di ponte Morandi. Dopo l’avvio delle indagini geotecniche sotto al moncone ovest, necessarie al posizionamento delle strand jack, le gru a pistone idraulico che smonteranno l’impalcato del viadotto pezzo per pezzo, oggi è stato testato il raggio di azione degli Spmt, grossi carrelli radiocomandati sui quali verranno effettuate le prove di carico.

Sempre nei pressi della pila 8, a ponente, prosegue la separazione dei materiali di risulta degli edifici già demoliti.

Sulla parte est, quella che si insiste sulle case di via Porro e su via Fillak, prosegue l’assemblaggio delle torri che metteranno in sicurezza il moncone e che quindi consentiranno alle aziende di operare sopra il viadotto ma anche di iniziare con la bonifica delle abitazioni sottostanti e di facilitare i tecnici impegnati nell’incidente probatorio. Le aziende impegnate nella demolizione sono Omini, Ireos, Fagioli, Vernazza e Ipe.