EasyJet lancia il volo Genova-Amsterdam per l’estate 2019

Genova. Un’opportunità in più per raggiungere Amsterdam da Genova. Easy Jet ha annuncia la nuova rotta: due voli alla settimana, il martedì e la domenica, per i tre mesi estivi: giugno, luglio e agosto.

Partenza da Genova alle 9.35. Il volo da Amsterdam è alle 7.10.

Per ora le tariffe sono abbastanza basse, il periodo di ferragosto si può prenotare ancora a 80 euro.

Le novità per il 2019, annunciate oggi dalla compagnia low cost saranno quattro con partenza da Roma Fiumicino verso Nantes, da Genova e Verona ad Amsterdam e da Alghero a Basilea.

Amsterdam è una città già servita all’Aeroporto di Genova dalla compagnia Klm.