Sampdoria, davvero lasci partire Zapata?

Genova. Maurizio Carretto., il doriano più famoso di Arenzano, lo diceva da una decina di giorni: “Zapata va all’Atalanta di Gasperini”… Pochi, degli amici dei Bagni Miramare, ci credevano… ed invece sembra quasi fatta…

Gli orobici hanno fatto una super offerta per il colombiano, tale da garantire la solita plusvalenza sull’investimento più oneroso della storia blucerchiata e a quanto pare, la dirigenza sampdoriana si sta “guardando in giro” alla ricerca del sostituto.

O forse ce ne vorranno due, se Caprari verrà abbassato a fare il vice di Gaston Ramirez.

I nomi che circolano? Per adesso nessun nome esotico, bensì i già noti Defrel ed Eder, che fanno anche rima…

Intanto, stando alle ultime, Tavares è già atterrato a Roma e si appresta a sostenere le visite mediche, prima di ragiungere i compagni a Ponte di Legno… Speriamo sia l’uomo giusto per colmare l’annosa lacuna del terzino sinistro.

Per la fascia opposta, la destra, continua a circolare il nome di Guillerme Varela, l’esterno destro del Penarol, che verrebbe accolto a braccia aperte dai tifosi della Samp, a condizione che gli venga concesso un anno di ambientamento alle spalle di Bereszynski, che ci si augura non diventi subito oggetto di un’altra pluvalenza, in uno scambio con l’Inter, per ottenere il precitato Eder.