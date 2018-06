Genova. Torniamo al rifugio Sherwood, per l’appuntamento quotidiano con la rubrica #portamiacasa. Ecco i dolcissimi protagonisti di oggi, tre cuccioloni da adottare senza pensarci due volte.

Malik e Derrik sono due cuccioli di circa 8 mesi, futura taglia media. Arrivano da Palermo, sono un probabile abbandono da parte di pastore o contadino. Trovati vaganti si è deciso di portarli a Genova per dargli un’opportunità in più per trovare casa. Per essere dei cuccioli sono molto tranquilli, amano farsi coccolare e vanno d’accordo con tutti, anche altri cani maschi. La loro caratteristica più particolare è il loro pelo, è soffice e riccio, sembrano proprio delle pecorelle! Non è facile descrivere a parole la loro dolcezza quindi il nostro consiglio è di venirli a trovare in rifugio, siamo sicuri che vi innamorerete di loro!

Dingo è un meticcio con spiccati elementi da segugio maremmano. Non vi fate trarre in inganno dalla parola maremmano, Dingo è di taglia piccola. Ha circa 2 anni e proviene dalla provincia di Siena, probabile abbandono da parte di un cacciatore. È un cane dolce e estremamente tranquillo, socievole con persone e con altri cani, anche maschi. Ha due occhioni pieni di amore ma guardandolo si coglie il suo passato difficile, Dingo è molto magro e avrebbe bisogno di una famiglia che lo nutra con cibo e tanto tanto amore. Non è un cane vivace, ama le coccole e gli piace mostrare tutta la sua bravura nel dare la zampa. Non ha problemi a stare in macchina, si accoccola e sta tranquillo tutto il viaggio. Riscuote tanto successo tra le persone per via del suo temperamento estremamente docile, vieni a farti conquistare anche tu da lui!

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento per conoscere gli ospiti di Sherwood, chiamate il numero 3497182222; rifugio Sherwood – NoiRandagi Onlus, via Bavari 37 R. Mail: info@noirandagi.it