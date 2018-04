Boccadasse, ecco i nuovi cestini per i rifiuti. Partito il doppio svuotamento quotidiano

Genova. I dettagli, spesso, fanno la differenza. Ne sanno qualcosa a Boccadasse, che in questi giorni ha visto “recapitarsi” 16 nuovi cestini per i rifiuti, con tanto di doppio svuotamento giornaliero da parte di Amiu.

Tutto ciò grazie anche al pressing del Civ Boccadasse, che da qualche tempo si sta organizzando per sostenere la richiesta di valorizzazione del borgo come Patrimonio dell’Unesco: i nuovi cestini per la “rumenta” hanno un design rinnovato, con il simbolo di Genova e un pratico portacenere e spegni sigarette.

Oltre a questo gli operatori Amiu, dal 19 aprile, stanno effettuando due giri al giorno per svuotarli. Troppo volte, infatti, il borgo, frequentatissimo da genovesi e non, vedeva riempirsi di rifiuti per via della poca capienza dei cestini e anche per la grande produzione di rifiuti di chi in spiaggetta andava a godersi un gelato, una bottiglia, una pizza.