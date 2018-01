Botti e animali terrorizzati: cagnolina perde la via di casa a Borzoli, bassotta scompare a Vernazzola

Genova. La notte di Capodanno è sicuramente la notte peggiore dell’anno per i nostri amici a quattro zampe, cani in primis. Chi possiede un amico a quattro zampe conosce benissimo la loro reazione ai fuochi d’artificio: paura nera, senza tregua.

In zona Borzoli è stata recuperata una piccola cagnolina meticcia, che ha perso la via di casa, frastornata e spaventata dai botti sparati nelle ore precedenti e successive la mezzanotte.

On line è già partito il tam tam per trovare i suoi padroni: sul gruppo facebook “Alla ricerca di Nash” si trova il post con tutti i riferimenti necessari.

Nelle prime ore del mattina arriva anche l’appello per Isotta, piccola bassotta dispersa durante la notte in zona Vernazzola.

Durante la notte, inoltre, diverse sono state le chiamate alle varie cliniche di pronto intervento veterinario di Genova per trovare un modo per calmare cani e cuccioli, in preda a vere e proprie crisi di panico.