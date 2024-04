Potenziamento strisce pedonali, si parte da Quarto: un anno e mezzo per finire tutti i lavori

Genova. Inizieranno giovedì i lavori per migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali in 30 punti critici della città, un pacchetto di interventi finanziato dal ministero dei Trasporti con fondi per oltre un milione di euro. Il primo cantiere di Aster verrà aperto dunque entro questa settimana a Quarto, in via Carrara all’incrocio con via Giorgio Chiesa: in questo punto il marciapiede sarà allargato per aumentare la visibilità delle persone che si accingono ad attraversare la strada.

Ma la lista delle opere da realizzare è lunga e per portarle tutte a termine ci vorrà circa un anno e mezzo, secondo le stime dell’azienda di Tursi. Tempi legati principalmente alle ridotte disponibilità di materiali che fanno slittare le consegne di diverse settimane, senza contare che i prezzi nel frattempo sono aumentati e non sarà facile rientrare nel quadro economico. Le risorse erano state stanziate dal Mit alla fine del 2022 nell’ambito di un decreto che destinava complessivamente 13,5 milioni alla sicurezza stradale: Genova aveva ottenuto una quota consistente essendo ai primi posti per tasso di incidentalità. La delibera di giunta con la lista degli interventi era arrivata a giugno 2023, quasi un anno fa.

La realizzazione di nuovi tratti di marciapiede è solo una delle strategie previste. Nell’elenco ci sono anche 7 nuovi impianti semaforici, potenziamento delle strisce con lampioni ad hoc, isole protese ma anche nuovi attraversamenti in tratti di strada che ne risultano sprovvisti. L’obiettivo ovviamente è ridurre gli incidenti con morti e feriti, abbattendo i relativi costi sociali ed eliminando allo stesso tempo le barriere architettoniche.

L’ultimo investimento mortale registrato a Genova è quello di Lucia Durante, travolta e uccisa lo scorso 3 marzo mentre tornava a casa in via Archimede in una serata di pioggia. Quell’attraversamento, posto di fronte al tunnel della ferrovia, non risulta tra quelli che saranno oggetto di potenziamento. Eppure, nonostante la presenza di un lampione proprio sopra le strisce, non garantisce una visibilità ottimale.

Ieri mattina, invece, ennesimo incidente in via Montaldo: un veicolo che la percorreva in discesa è finito contro il marciapiede e ha divelto i paletti subito dopo l’incrocio con via Montello. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. La strada che collega Manin a Staglieno da anni è protagonista di continui investimenti di pedoni, complice spesso l’alta velocità di auto e moto: non a caso, oltre alla recente istituzione dei 30 km/h, ben tre attraversamenti fanno parte del programma di interventi finanziato dal ministero.

L’elenco completo dei 30 interventi in programma:

– semaforizzazione attraversamento pedonale in corso Armellini presso l’istituto Chiossone

– semaforizzazione intersezione via Barabino/via Finocchiaro Aprile/via Cipro

– semaforizzazione attraversamento pedonale via Cavallotti presso il civico 23

– semaforizzazione attraversamento pedonale lungobisagno Istria presso l’Istituto Italiano della Saldatura

– semaforizzazione attraversamento pedonale in via Somma intersezione via Colle degli Ulivi

– semaforizzazione attraversamento pedonale in via Brigata Liguria intersezione via D’Aste

– semaforizzazione attraversamento pedonale in via D’Aste intersezione via Fiasella

– potenziamento attraversamento via Gallino 28 con allargamento del marciapiede

– potenziamento attraversamento via Carrara, in prossimità dell’intersezione con via G. Chiesa, con allargamento del marciapiede

– potenziamento attraversamenti via Reta in prossimità dell’intersezione con via Barchetta, con allargamento del marciapiede

– potenziamento attraversamenti largo Giardino intersezione via Montaldo/corso Montegrappa con allargamento e costruzione nuovo marciapiede

– potenziamento attraversamenti piazza Martinez con allargamento e costruzione nuovi marciapiedi

– potenziamento attraversamento pedonale via Bologna in prossimità del civico 8

– potenziamento attraversamenti corso Monte Grappa/Campi dello Zerbino civico 130D altezza intersezione via Montello con allargamento e costruzione nuovi marciapiedi

– potenziamento attraversamenti via Fereggiano altezza largo Merlo con allargamento e costruzione nuovo marciapiede

– potenziamento attraversamenti via Fereggiano civico 45 con allargamento e costruzione nuovi marciapiedi

– realizzazione di un attraversamento potenziato in via Venezia/via Bologna

– potenziamento attraversamenti pedonali via Montaldo civici 187R, 109 B R, 15 con allargamento e costruzione nuovi marciapiedi

– potenziamento attraversamento via V Maggio, altezza civico 35, con allargamento del marciapiede

– realizzazione attraversamento potenziato in via Vezzani con ribassame nto del marciapiede

– realizzazione di 3 attraversamenti potenziati in viale Carlo Canepa tra via del Carretto e via Casati

– potenziamento attraversamento via Campomorone con allargamento del marciapiede

– realizzazione attraversamento potenziato in via Pisa con ribassamento del marciapiede

– potenziamento attraversamenti via Toti/piazzale Parenzo con allargamento e costruzione nuovi marciapiedi

– potenziamento attraversamento via Buffa, in prossimità dell’istituto scolastico D’Albertis, civico 36, con allargamento del marciapiede