Primo Maggio: dalla metro agli autobus, gli orari e le modifiche al trasporto pubblico

Genova. Mercoledì 1 maggio, in occasione della festa dei lavoratori, anche i servizi autobus urbani subiranno delle modifiche, e saranno attivi con un orario festivo dedicato, consultabile accedendo alla pagina dedicata oppure dalla app Amt.

In ambito provinciale sarà in vigore il consueto orario festivo. La metropolitana sarà invece aperta dalle 6 (prima partenza da Brin e Brignole) alle 21 (ultima corsa da Brin e Brignole).

Saranno aperti l’ascensore Castelletto Levante dalle 7.10 alle 19.50, l’ascensore Montegalletto dalle 7.10 alle 19.50, la funicolare Zecca-Righi dalle 7.20 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00 e la cremagliera di Granarolo dalle 8.00 alle 13.20 e dalle 14.40 alle 21.00.

La Ferrovia Genova-Casella e il Navebus osserveranno infine il consueto orario festivo.

In occasione di Valbychef, la manifestazione a Struppa dedicata all’enogastronomia della Valbisagno, sono inoltre previste modifiche a determinate linee dalle 6.30 alle 21.30. Le linee coinvolte sono la 13, 470, 470/, 715, 725 e 726, che subiscono le seguenti modifiche di percorso.

Linea 13

Direzione Prato: i bus, giunti in via Struppa, proseguono sul ponte Green, via Pedullà, rotatoria Canova dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area predisposta. Direzione Centro: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, transitano per via Pedullà, ponte Green, via Struppa dove riprendono regolare percorso.

Linea 470

Direzione San Martino di Struppa: i bus, giunti al termine di via Canepa, transitano per via Pedullà, ponte Green, via Cardinale, via Struppa, via Trossarelli, dove riprendono regolare percorso. Direzione S. Eusebio: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, proseguono per via Struppa, ponte della Canova, rotatoria Canova, via da Verrazzano, dove riprendono regolare percorso.

Linea 470/ Sant’Eusebio-Molassana

Direzione S. Eusebio: percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti in via Canepa, proseguono per via Pedullà, ponte XXV Aprile, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

Linea 470/ S. Martino di Struppa-Molassana

Direzione S. Martino di Struppa: i bus, giunti in via Struppa, transitano per ponte Solimano, via Adamoli, via Pedullà, ponte Green, via Cardinale, via Struppa, via Trossarelli, dove riprendono percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, transitano per via Struppa, ponte della Canova, via Pedullà, ponte XXV Aprile, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

Linea 470/ S. Eusebio-S. Siro-Molassana

Direzione S. Siro di Struppa: i bus, giunti al termine di via Canepa, transitano per via Pedullà, ponte XXV Aprile, via Struppa, via Lucarno, via di Creto, dove riprendono percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti in via di Creto, transitano per via Lucarno, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

Linee 715 e 725

Direzione centro: i bus, giunti in via Bavari, proseguono lungo la galleria Della Paglia, via Sponda Nuova, ponte Green e via Struppa, dove riprendono percorso regolare. Direzione monte: i bus, giunti in via Struppa, proseguono per ponte Green, via Sponda Nuova, galleria Della Paglia e via Bavari, dove riprendono regolare percorso.

Linea 726

I bus effettuano capolinea presso la rotonda di via Sponda Nuova e, in entrambe le direzioni, transitano dalla Galleria della Paglia.