Zone 30, attraversamenti, semafori smart: dal Mit a Genova 1 milione per progetti di sicurezza stradale

Genova. Migliorare la sicurezza stradale con un’attenzione particolare alla tutela dei pedoni. Genova riceverà dal Mit 1,03 milioni di euro su un totale a livello nazionale di 13,5 milioni essendo tra i Comuni maggiormente a rischio di incidentalità stradale (dati Istat).

Il decreto è stato firmato questa mattina dal ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini e la notizia è stata subito rilanciata attraverso diversi canali di comunicazione della Lega a Genova.

Lo stanziamento arriva a poche ore dal vertice del ministro Salvini con i ministri Valditara e Piantedosi e il capo della polizia Lamberto Giannini e si è concretizzato un piano straordinario per la sicurezza stradale.

Le risorse potrebbero essere impiegate, tra le altre cose, per migliorare la viabilità in ambito urbano e renderla maggiormente a misura di persona, per esempio con la creazione di Zone 30, l’installazione di semafori intelligenti, l’illuminazione di attraversamenti pedonali considerati pericolosi e così via.

Lo stanziamento arriva all’indomani dal meeting in cui l’esecutivo ha preso atto della necessità di effettuare più controlli notturni, progetti di prevenzione nelle scuole, giro di vite su chi provoca incidenti sotto l’effetto di alcol e droga, ma anche misure a tutela dei ciclisti e la possibilità di introdurre l’obbligo del casco e delle targhe per i monopattini.