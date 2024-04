Rolli Days di primavera, alla scoperta delle ville storiche di Cornigliano

Genova. Alla scoperta delle antiche dimore nobiliari nel quartiere di Cornigliano. Anche quest’anno Ascovil, l’associazione delle ville di Cornigliano, in occasione dei Rolli Days di primavera organizza per sabato 18 maggio una passeggiata tra quelle antiche architetture, un tempo dimore patrizie, fra i caseggiati moderni e oggi ancora esistenti e spesso “invisibili”.

Quest’anno il percorso sarà nella parte più antica del sistema delle ville di Cornigliano, situata a ponente della chiesa di San Giacomo, dove sono evidenti le stratificazioni di cinque secoli di villeggiatura. A Villa Spinola Serra Ricchini, palazzo di origine cinquecentesca poi rinnovato nel Settecento, verrà aperto lo scenografico giardino che conserva ancora la grotta e le scalinate impreziosite da statue marmoree, e verranno presentati gli inediti ritrovamenti decorativi a seguito dei restauri interni appena terminati.

I visitatori potranno poi entrare a Villa Spinola Dufour di Ponente, con le sue sovrapposizioni architettoniche del Medioevo, Rinascimento fino alla metà del XIX secolo e il suo corridoio affrescato, e poi nella cappella di Villa Spinola Pavese Dufour, aperta per l’ultima volta nel 2018 .

All’inizio del tour verrà spiegata la peculiarità del sistema delle ville di Cornigliano con le sue numerose torri e i palazzi costruiti lungo l’antico asse viario. Inoltre saranno presentate con accenni anche le ville vicine incrociate lungo il percorso. Le visite saranno a cura di volontari e studenti universitari: sabato partenze ogni 30 minuti per una duratadi circa 1 ora e 30 minuti (non verranno effettuati i tour delle 10, 12.30 e 13. Punto di partenza con controllo delle prenotazioni davanti a Villa Spinola Serra Ricchini, in via Cervetto 1.