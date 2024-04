Genova 2030, il plastico con la “visione” del sindaco Bucci sarà visitabile a Palazzo Tursi

Genova. L’allestimento non è ancora completato, mancano alcuni dettagli, ma il grande plastico della Genova 2030, immaginata dalla giunta Bucci ha trovato la sua nuova collocazione, nella sala Giunta Vecchia di Palazzo Tursi, adiacente al salone di rappresentanza.

La scelta del Comune, infatti, è quella di rendere fruibile anche ai cittadini il piano d’azione che delinea gli interventi specifici necessari ad attuare la strategia complessiva di sviluppo urbano sostenibile da attuare entro il 2030 e per questo ha scelto di esporre il grande plastico in legno, realizzato dallo studio dell’architetto Lorenzo Rossi, in scala 1:5000, che era stato presentato al Mipim, la mostra dell’immobiliare di Cannes.

Secondo la delibera che affida il servizio di presidio e sorveglianza all’Associazione Nazionale Carabinieri, quindi, il plastico sarà aperto al pubblico nelle giornate di sabato e domenica a partire dal 20 aprile 2024 e fino al 9 giugno 2024.

Un’occasione per vedere attraverso un modello tridimensionale di sei metri per due – come vi mostriamo in anteprima nel video – le tante opere che interesseranno il capoluogo ligure nei prossimi anni, dalla nuova diga al raddoppio della pista aeroportuale, dal tunnel subportuale allo Skymetro, dai riempimenti delle banchine portuali alla Gronda, dal ribaltamento a mare di Fincantieri a Sestri Ponente, al Waterfront di Levante.