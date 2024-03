Nuovo Gaslini, cantiere in ritardo ma Botti assicura: “Rispetteremo la scadenza del 2026”

Genova. Entro l’inizio dell’estate le demolizioni, in autunno il via alla costruzione del nuovo monoblocco centrale, a giugno 2026 la fine dei lavori che resta confermata nonostante i ritardi accumulati nelle ultime settimane. Sono le tempistiche dell’operazione nuovo Gaslini spiegate oggi dal direttore generale Renato Botti a margine della visita del presidente Giovanni Toti prima delle festività pasquali.

“A breve dovremmo chiudere la conferenza di servizi e nel frattempo, con i progettisti, stiamo concludendo la progettazione esecutiva – spiega Botti – i cantieri sono in fase di allestimento e pensiamo di passare alle vere e proprie demolizioni, che interesseranno i due padiglioni il 7 e l’8, verso il mese di giugno e poi in autunno inizierà la vera e propria ricostruzione”.

Il cantiere, quindi, dovrebbe rispettare le scadenze. “Abbiamo un leggero ritardo dovuto ad alcune situazioni legate sia alla conferenza di servizi che all’aver trovato amianto in alcune parti, però contiamo di rispettare la tempistica che ci eravamo dati con la milestone prevista per tutta la parte strutturale al 30 giugno del 2026“.

Come cambierà il Gaslini

L’intervento in realtà sarà in quattro fasi: la prima consiste nella realizzazione del Padiglione Zero e terminerà a giugno 2026, la seconda nella ristrutturazione dei padiglioni 17, 18, e 6 e si concluderà a giugno 2028, la terza prevede la ristrutturazione del padiglione 16 a finirà ad agosto 2029, la quarta coincide con la ristrutturazione del padiglione 15 e terminerà nel 2030. I posti letto complessivi per la sede genovese del Gaslini saranno 493, con un aumento di una quarantina rispetto a quelli attuali.

Il Padiglione Zero nascerà in tre anni e accentrerà tutte le funzioni di emergenza-urgenza, a elevata intensità assistenziale e chirurgica per i bambini, le future mamme e le famiglie, garantendo massima efficienza operativa e un’ottima qualità assistenziale. Qui avranno sede infatti un’area di emergenza-urgenza correlata funzionalmente all’area ospedaliera dei servizi di diagnosi, 12 sale operatorie (di cui 3 ibride), 8 sale travaglio/parto (di cui una attrezzata per il parto in acqua), 70 posti letto nelle aree di terapia intensiva e subintensiva pediatrica e neonatale; 130 posti letto nell’area ospedaliera delle degenze ordinarie (chirurgiche pediatriche e materno-infantili). L’opera proseguirà con una seconda fase di ristrutturazione dei padiglioni 6, 17 e 18, della durata di circa 18 mesi, al fine di migliorare l’efficienza organizzativa dell’area medica, emato-oncologica, delle neuroscienze e dell’assistenza territoriale, con la creazione di nuovi ambienti in cui tecnologia, ricerca e assistenza clinica si integrano tra loro, per il benessere dei piccoli pazienti.

Nei successivi due anni partiranno anche la terza e la quarta fase: il padiglione 15 sarà completamente dedicato alla ricerca, con la collocazione di tutti i laboratori in un unico edificio, mentre nel padiglione 16 troveranno sede le attività a bassa intensità (riabilitazione e ospedale di comunità). Successivamente, verranno potenziati i servizi complementari di ricerca, formazione, accoglienza, asilo e nido aziendale, delle piccole superfici di vendita e degli spazi per le associazioni di volontariato.

L’onere complessivo per i lavori ammonta a 180,74 milioni, sostenuti per la maggior parte (130,45 milioni) dai privati e per la restante quota (50,29 milioni) da enti pubblici. In quest’ultima porzione sono inclusi anche 10 milioni dal Pnrr che impongono la scadenza tassativa a metà 2026 per la prima fase dell’intervento, comprensiva di demolizioni e costruzione del Padiglione Zero e del nuovo polo tecnologico. Nel partenariato è prevista la gestione dei servizi di facility management, compresa la fornitura energetica, per 19 anni dalla costruzione del Padiglione Zero.

I saluti della Regione

“Ormai è una tradizione portare al Gaslini un saluto prima delle feste: del resto, i piccoli pazienti curati in questo ospedale meritano un’attenzione e una vicinanza speciali, e le merita anche il personale che si prende cura delle nuove generazioni giorno dopo giorno – spiega il presidente Giovanni Toti -. La Pasqua è una festa di speranza per la nostra tradizione cristiana, e il Gaslini è a sua volta un simbolo di speranza per il futuro della sanità ligure: qui infatti è stato aperto il cantiere che costruirà una struttura moderna ed efficiente, che sarà all’altezza delle cure d’eccellenza che già oggi vengono prestate in questo ospedale. Spero che anche i cantieri per gli ospedali del Felettino alla Spezia, in partenza nelle prossime settimane, e degli Erzelli a Genova procedano con la stessa velocità di questo, in modo da offrire a questa Regione una rete ospedaliera più moderna dopo 30 anni di immobilismo”.

In visita all’ospedale pediatrico anche all’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, il consigliere regionale Alessandro Bozzano e la coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria Jessica Nicolini. Accolti presso il cosiddetto Ospedale di Giorno (padiglione 20) dal direttore generale Renato Botti, dal direttore sanitario Raffaele Spiazzi e dal direttore amministrativo Giuseppe Pintor, hanno consegnato ai pazienti le uova di cioccolato e portato gli auguri pasquali alle loro famiglie e a tutti i lavoratori dell’istituto. Ha aperto la mattinata l’intrattenimento a cura dell’associazione Noi per voi Masone Valle Stura, sempre in prima fila nella solidarietà ai bambini del Gaslini, tra musica e doni in preparazione della Santa Pasqua. Il presidente della Regione Liguria e il suo staff hanno poi fatto visita ai piccoli ricoverati della piattaforma di degenza della Neuro-gastroenterologia.

“L’istituto Giannina Gaslini è una realtà di rilievo internazionale che presto si rinnoverà anche dal punto di vista strutturale: pur essendo assolutamente al passo dal punto di vista delle prestazioni, infatti, è stato costruito negli anni Trenta e necessitava quindi un rinnovamento, che aiuterà anche a rendere più agevoli le cure – aggiunge l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – In questo modo il Gaslini crescerà ulteriormente, diventando ancora di più uno degli ospedali di riferimento per la pediatria a livello mondiale. Essere qui a Pasqua ha un significato speciale, perché quando un bambino è malato è come se si ammalasse l’intera famiglia: vogliamo essere vicini a questi piccoli pazienti cercando di portare un piccolo sorriso con le uova di cioccolato, perché i bambini non smettono di essere tali anche quando stanno lottando conto malattie anche gravissime”.

“Voglio ringraziare il presidente Toti e l’assessore Gratarola per la vicinanza dimostrata al nostro ospedale con la visita di oggi ai piccoli pazienti e al personale del Gaslini – afferma il direttore generale Renato Botti – ai quali hanno portato decine di uova, consegnandole personalmente a tanti bambini e ai loro genitori. La visita del presidente Toti in occasione delle feste è ormai una consuetudine, un segnale di apprezzamento verso i nostri operatori e di solidarietà verso le numerose famiglie, accolte e prese in carico a 360 gradi, ogni giorno dall’Istituto Gaslini”.

“Abbiamo ricevuto una grande accoglienza al Gaslini per questa bella iniziativa, che dimostra la grande vicinanza della struttura pediatrica alla linea messa in atto dalla Regione. Sono grandi soddisfazioni”, commenta il consigliere regionale Alessandro Bozzano.