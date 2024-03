Ecco il plastico Genova2030, dalla funivia alla sopraelevata “monca”: la città del futuro secondo la visione Bucci

Genova. Dopo la rappresentazione bidimensionale (il render) presentato giovedì scorso a palazzo Tursi, sono state svelate le fattezze del plastico di 6 metri per 2 commissionato dal Comune di Genova per raccontare agli investitori internazionali del Mipim di Cannes la città della “visione 2030”. Sul profilo social del sindaco Marco Bucci sono state pubblicate alcune foto.

Il modello in legno, realizzato dallo studio dell’architetto Lorenzo Rossi, è in scala 1:5000. Alla maggiore fiera di riferimento del real estate, del mercato immobiliare e dell’edilizia in Europa è stato allestito per svelare la città, da Voltri a Nervi, con le nuove opere infrastrutturali (ma non solo) secondo i piani dell’attuale amministrazione.

“Un importante evento per promuovere Genova e far conoscere al mondo le straordinarie bellezze e opportunità che è in grado di offrire”, scrive il sindaco Bucci.

Dalle poche immagini pubblicate, che rispetto al render in due dimensioni consegnano una rappresentazione più realistica delle opere, non sfuggono agli occhi alcuni dettagli (per quanto si tratti pur sempre di un plastico stilizzato e semplificato).

Dai riempimenti per il porto di Pra’ alla nuova diga, passando per la sopraelevata di Genova che resta in piedi solo fino alla zona di Principe (una delle ipotesi vagliate in vista del completamento del tunnel subportuale), ma anche la funivia tra la Stazione marittima e forte Begato, con i piloni che sovrastano il Lagaccio e la collina.

E poi ancora la gronda che spunta qua e là dal verde delle colline alle spalle di Genova, la seconda pista (a mare) dell’aeroporto Cristoforo Colombo, la strada bianca che collega i forti, il waterfront completato. Non si vede, invece, il “cerchio rosso” del parco del Polcevera sotto il ponte San Giorgio.

“Quello che vedrete saranno in parte progetti già avviati, in parte già finanziati e approvati e in parte idee ancora da discutere – ha precisato il sindaco Marco Bucci – e molto sarà di competenza della futura amministrazione”.