Ponteggio si stacca dal palazzo e crolla su un albero: taglio dei rami per la messa in sicurezza

Genova. Mattinata movimentata in via Marsano, strada tra il quartiere di San Fruttuoso e San Martino, dove parte di un ponteggio in costruzione è precipitato finendo sui rami di un grosso albero sottostante.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza della zona, cercando di recuperare quanto caduto. Per farlo sono stati tagliati diversi rami dell’albero. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada per facilitare le operazioni.

Le cause del crollo sono ancora da capire: il vento potrebbe aver complicato la situazione, ma non è escluso l’errore umano. Per fortuna non si registrano feriti.