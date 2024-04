Nuovo Gaslini, via libera al progetto: scatta la rivoluzione viabilità, a giugno le prime demolizioni

Genova. Via libera al progetto definitivo del nuovo ospedale Gaslini. Ieri, con diversi mesi di ritardo rispetto alle previsioni, si è chiusa con esito positivo la conferenza dei servizi che ha visto il parere favorevole di tutti gli enti coinvolti, con una serie di prescrizioni imposte in particolare dalla Soprintendenza che ha chiesto particolare attenzione al rispetto degli elementi architettonici originari e alla salvaguardia degli alberi interferenti col cantiere, che dovranno essere protetti o trapiantati in altre aree quando possibile. L’organo ministeriale era già intervenuto in fase di progettazione per chiedere di modificare il Padiglione Zero, il futuro monoblocco centrale che concentrerà tutte le funzioni acute, in modo da renderlo più armonico rispetto al paesaggio.

Un passaggio tecnico che in realtà per l’istituto pediatrico è una vera e propria svolta: in mancanza dell’approvazione formale sul progetto, infatti, non si poteva partire nemmeno con le attività propedeutiche al cantiere vero e proprio. A maggio scatterà quindi la rivoluzione della viabilità interna secondo l’articolato piano predisposto negli scorsi mesi. Inevitabile una riduzione dei parcheggi (che rimarranno gratuiti per chi accede in emergenza) con sanzioni per chi non rispetta le regole, ma ci saranno anche incentivi per la mobilità sostenibile rivolti a operatori e utenti. Sarà predisposto inoltre un servizio navetta gratuito in collaborazione con Amt per utenti e lavoratori del Gaslini, analogamente a quanto avviene all’interno del policlinico San Martino.

A giugno, secondo i tempi forniti un mese fa dal direttore generale Roberto Botti e confermati oggi durante una riunione per fare il punto sul cronoprogramma, dovrebbero iniziare le demolizioni dei padiglioni 7 e 8, mentre i lavori di costruzione prenderanno il via in autunno.

Sull’operazione Nuovo Gaslini pesano le scadenze del Pnrr, che concorre per una piccola quota, 10 milioni su un totale di oltre 180 milioni. Perciò la prima fase dovrà essere conclusa tassativamente entro metà 2026. La maggior parte dei fondi (130,45 milioni) è investita dal raggruppamento Zena Project, composto da Cmb-Mieci-Arcoservizi, in virtù di una concessione di 22 anni con un contratto che vale complessivamente 546 milioni di euro. I restanti 50,29 milioni sono finanziati da enti pubblici.

Il contratto non copre invece la rifunzionalizzazione dei padiglioni 1, 2, 3, 12, 13 e 19, quelli sul fronte mare, le cui funzioni saranno trasferite negli altri edifici. In questi spazi dovrebbero sorgere un città della salute per mamma e bambini, attività per famiglie, una parafarmacia, un asilo nido per gli operatori, alloggi per le famiglie dei pazienti, locali per la continuità di cura della parte psichiatrica. E c’è anche l’idea di un campus universitario con studentato.

Le quattro fasi dell’intervento

L’intervento sarà in quattro fasi: la prima consiste nella realizzazione del Padiglione Zero e terminerà a giugno 2026, la seconda nella ristrutturazione dei padiglioni 17, 18, e 6 e si concluderà a giugno 2028, la terza prevede la ristrutturazione del padiglione 16 a finirà ad agosto 2029, la quarta coincide con la ristrutturazione del padiglione 15 e terminerà nel 2030.

Il Padiglione Zero nascerà in tre anni e accentrerà tutte le funzioni di emergenza-urgenza, a elevata intensità assistenziale e chirurgica per i bambini, le future mamme e le famiglie, garantendo massima efficienza operativa e un’ottima qualità assistenziale. Qui avranno sede infatti un’area di emergenza-urgenza correlata funzionalmente all’area ospedaliera dei servizi di diagnosi, 12 sale operatorie (di cui 3 ibride), 8 sale travaglio/parto (di cui una attrezzata per il parto in acqua), 70 posti letto nelle aree di terapia intensiva e subintensiva pediatrica e neonatale; 130 posti letto nell’area ospedaliera delle degenze ordinarie (chirurgiche pediatriche e materno-infantili).

I posti letto complessivi per la sede genovese del Gaslini saranno 493, con un aumento di una quarantina rispetto a quelli attuali. L’opera proseguirà con una seconda fase di ristrutturazione dei Padiglioni 6, 17 e 18, della durata di circa 18 mesi, al fine di migliorare l’efficienza organizzativa dell’area medica, emato-oncologica, delle neuroscienze e dell’assistenza territoriale, con la creazione di nuovi ambienti in cui tecnologia, ricerca e assistenza clinica si integrano tra loro, per il benessere dei piccoli pazienti.

Nei successivi due anni partiranno anche la terza e la quarta fase: il padiglione 15 sarà completamente dedicato alla ricerca, con la collocazione di tutti i laboratori in un unico edificio, mentre nel padiglione 16 troveranno sede le attività a bassa intensità (riabilitazione e ospedale di comunità). Successivamente, verranno potenziati i servizi complementari di ricerca, formazione, accoglienza, asilo e nido aziendale, delle piccole superfici di vendita e degli spazi per le associazioni di volontariato. La fase esecutiva, che avrà dunque una durata complessiva di circa sei anni e mezzo, prevede anche una riorganizzazione funzionale dell’intero sedime ospedaliero e delle sue aree verdi, e si articolerà su un’architettura flessibile, piacevole e sicura, progettata seguendo i principali protocolli di sostenibilità ambientale. Al termine della costruzione del Padiglione Zero partiranno anche i servizi manutentivi, comprensivi della fornitura dei vettori energetici, con una concessione della durata effettiva di 22 anni.

