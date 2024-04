Allagamenti nel sottopasso di via Brin, la colpa è di Autostrade: “Scarsa manutenzione e opere inadatte”

Genova. Sono imputabili ad Autostrade i continui allagamenti del sottopasso ferroviario di via Brin, a Certosa, episodi che si verificano praticamente ad ogni forte pioggia. È quanto risulta dalla relazione tecnica che il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi ha letto in aula rispondendo a un’interpellanza presentata dal consigliere Francesco De Benedictis (Fratelli d’Italia). Nei giorni scorsi la Regione ha invitato formalmente la società ad attivarsi per risolvere definitivamente il problema.

“Dopo l’ultimo evento alluvionale di circa un mese e mezzo fa abbiamo chiesto agli uffici di imprimere un’accelerazione per risolvere una problematica che dipende da una serie di situazioni di non corretta regimazione delle acque che si trovano a monte, in terreni privati, e addirittura risalgono alla costruzione della galleria dell’autostrada A7“, ha spiegato Piciocchi.

Il problema è legato all’urbanizzazione della valletta del rio Zella, incanalato all’incrocio tra via Mansueto e via Zella in un pozzetto collegato alla tombinatura. L’opera era stata eseguita da Anas e integrata poi da Autostrade con una vasca di trattenuta a monte quando è stato realizzato il raddoppio della A7 con la nuova galleria Zella. In occasione di forti precipitazioni, però, i detriti trasportati a valle ostruiscono il pozzetto e la vasca non funziona anche perché risulta ostruita a sua volta da materiale che dovrebbe essere rimosso per garantirne l’utilità. Un lavoro necessario di manutenzione periodica che invece non avviene.

In questo modo l’acqua stramazza su una proprietà privata, un’area di cantiere della ditta Sama Immobiliare, trascinando con sé fango e detriti che si riversano su via Mansueto e scendono fino a via Brin fermandosi nel sottopasso e trasformandolo in una piscina.

“Le competenze per intervenire sono regionali – ha aggiunto Piciocchi -. Nei giorni scorsi si è tenuto un sopralluogo da parte della polizia regionale. Gli interventi devono essere eseguiti da Aspi, noi continueremo a insistere con gli strumenti sanzionatori a nostra disposizione finché il problema non sarà risolto”.

Come riportato dai tecnici del settore Difesa del suolo della Regione, intervenuti sul posto lo scorso 22 marzo insieme al Comune e alla polizia locale, le vasche realizzate a monte della tombinatura non sarebbero nemmeno idonee perché “le opere di trattenuta, oltre a dover essere regolarmente oggetto di manutenzione, devono essere dimensionate in modo da garantire il contenimento” della portata di piena.

Per cui, si legge nella comunicazione inviata ad Autostrade, “è assolutamente necessario” che la società predisponga “adeguate opere di intercettazione del materiale nelle zone di imbocco e/o eventuali vasche di sedimentazione a monte”, oltre a “provvedere alla regolare manutenzione delle stesse nonché della tubazione”. Il Comune di Genova, d’altra parte, ha sempre la facoltà di intervenire “al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana” addebitando poi i costi ad Aspi.

Oltre ai disagi per la viabilità, spesso l’allagamento del sottopasso è stato fonte di pericoli per la cittadinanza. Nel novembre 2019, durante un nubifragio notturno che aveva messo in ginocchio la Valpolcevera, i sommozzatori dei vigili del fuoco avevano salvato ben sette persone che rischiavano di annegare. Nell’ottobre 2021 un altro uomo era stato messo in salvo dai pompieri.