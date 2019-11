Sette persone messe in salvo nel sottopasso di Brin allagato, famiglie evacuate

Genova. Ogni volta che piove a dirotto, chi conosce Certosa lo sa, il sottopasso di Brin, vicino alla stazione della metropolitana, si allaga. Questa notte, però, intorno alle 3 l’acqua ha raggiunto livelli record.

Il problema è che qualcuno si trovava proprio lì, forse per tentare di transitare – non rendendosi conto del livello dell’acqua – forse per recuperare un mezzo parcheggiato: sta di fatto che nella notte i vigili del fuoco, con il nucleo sommozzatori, hanno messo in salvo ben 7 persone. “Il mio amico era lì sotto, lo hanno estratto vivo dall’auto” ci ha raccontato un cittadino di Certosa.

Le sette persone sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, molto spavento ma non sono in gravi condizioni.

Poco distante, in via Campasso, una famiglia è stata evacuata dalla propria abitazione per il rischio di allagamento. Lo stesso è successo in via Padre Umile, a Cornigliano. Tutte le persone sono state portate in albergo in attesa di poter tornare a casa.