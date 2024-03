Runner inseguita e palpeggiata sulla passeggiata tra Voltri e Vesima: l’aggressore è un 21enne

Genova. È stato identificato e denunciato l’uomo che lo scorso 13 febbraio ha molestato e palpeggiato una donna di 38 anni che stava facendo jogging lungo la passeggiata che unisce Voltri a Vesima.

Si tratta di un giovane di 21 anni, identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che lo hanno immortalato in modo chiaro mente seguiva la donna. Dopo la denuncia gli investigatori del commissariato di Sestri Ponente hanno avviato le indagini passando al setaccio tutti i filmati, e una volta estrapolati i frame più significativi e chiari hanno iniziato a pattugliare il territorio.

Sono quindi riusciti a individuare un ragazzo che sembrava corrispondere sia a quello immortalato dalle telecamere sia alla descrizione della donna, in particolare per gli abiti indossati. Quando è stato fermato è stato lui stesso a consegnare ai poliziotti il resto dell’abbigliamento che indossava all’epoca dei fatti, in particolare un cappellino e una maglietta identici a quelli ritratti nel video. Dopo il riconoscimento da parte della donna molestata è dunque scattata la denuncia.

I fatti, come detto, risalgono al 13 febbraio scorso. La 38enne stava correndo lungo la passeggiata quando ha notato un giovane che per un tratto l’ha seguita. L’ha poi perso di vista e ha continuato la corsa, sino a quando non si è sentita afferrare alle spalle e spingere contro la ringhiera. L’uomo a quel punto le si è appoggiato contro palpeggiandola, fino a quando lei non è riuscita a divincolarsi e lui è fuggito. La donna, sotto choc, ha chiamato la polizia riferendo tutti i dettagli possibili sull’aggressore, e specificando che indossava appunto un cappello e una sciarpa a coprire il volto.