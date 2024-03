Rientro e cantieri, viabilità in tilt su strade e autostrade: code in A10, A12 e Aurelia

Genova.. Un’altra domenica di forti disagi sulla rete autostradale ligure e genovese per la presenza dei cantieri di manutenzione sulle varie tratte unita al grande traffico da rientro per il primo fine settimana di primavera.

Al momento la situazione più critica si registra sull’autostrada A10, dove si segnalano già lunghe code e forti rallentamenti tra i caselli di Albenga e Savona, con un lungo serpentone di auto incolonnate e dirette verso Genova; anche nel tratto compreso tra Varazze e il bivio con la A26, è segnalato traffico intenso. Disagi anche sulla A6 Savona-Torino, con traffico intendo tra il bivio A6/A10 Savona e Altare.

Per quanto riguarda il levante, invece, code a tratti sulla A12 tra Rapallo e il bivio con l’A7, in direzione di Genova, a causa del traffico intenso e di alcuni cantieri presenti sui viadotti. Viabilità congestionata anche sulla via Aurelia, con un incremento del volume di traffico, in particolare in direzione levante, con molti automobilisti e viaggiatori che si sono riversati sulla viabilità ordinaria per sfuggire ai lunghi tempi di percorrenza in autostrada: le zone più colpite tra Camogli e Nervi.