Incidente in galleria in A7, coda chilometrica e traffico nel caos

Genova. Caos sull’autostrada A7 lunedì mattina per un incidente che si è verificato in galleria tra i caselli di Ronco Scrivia e Bolzaneto in direzione Genova.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 all’interno della galleria Campora e ha coinvolto un mezzo pesante e due auto. Nessuno è rimasto ferito. Per consentire le operazioni di soccorso è stata chiusa una corsia, e dopo le 10 la coda era di circa 5 chilometri, in aumento.

Per i veicoli leggeri il consiglio era quindi quello di uscire a Busalla, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Bolzaneto, in alternativa percorrere la A26 Genova- Gravellona Toce. Sul posto personale Aspi, polizia stradale e mezzi di soccorso.