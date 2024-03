Marassi, la piastra diventa un parcheggio per bus: giovedì via le auto per le prove di carico

Genova. Prime manovre a Marassi per trasformare il parcheggio d’interscambio davanti allo stadio Ferraris, quello tra via Angeli del Fango e via Spensley, in un piazzale per la sosta dei bus sfrattati dalla rimessa Gavette. Il Municipio avverte che giovedì 21 marzo, dalle 7.00 fino a cessate esigenze, saranno effettuate prove di carico per verificare la tenuta della piastra sul Bisagno. Per questo sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per l’intera giornata.

A regime, con l’avanzamento dei lavori di restyling sulla rimessa Amt, il piazzale dovrebbe ospitare circa 40 vetture. Ad oggi sono 25 quelle trasferite nell’area di Campi corrispondenti a 45 turni per gli autisti. Tursi ha predisposto anche una parte di piazzale Resasco, di fronte al cimitero di Staglieno, già oggetto di una specifica ordinanza, anche se al momento non mai stato utilizzato. Il tutto in attesa di attrezzare l’ex officina Guglielmetti, in fase di acquisto da parte di Amt.

Nel frattempo il trasferimento dei bus ha creato qualche malumore tra i lavoratori. “I tempi di trasferimento sono inadeguati, i lavoratori devono metterci tempo in più e non pagato per rispettare le uscite”, lamentava Roberto Piccardo, segretario regionale della Ugl Fna, che aveva proposto anche l’istituzione di navette Gavette-Campi per evitare che il personale gravitante sulla Valbisagno si sposti con mezzi propri per raggiungere la Valpolcevera. “La gestione procede abbastanza bene”, osserva invece Edgardo Fano, segretario ligure della Faisa Cisal.

Per quanto riguarda il piazzale di Marassi, i bus ovviamente saranno ospiti temporanei. Nelle intenzioni del Comune, come aveva annunciato l’assessore Matteo Campora durante una commissione in Bassa Valbisagno, c’è la destinazione dell’area a parcheggio per i residenti, considerato che la gestione di Amt per l’interscambio coi mezzi pubblici non ha mai riscosso grande successo.

In ogni caso l’area andrà liberata per il cantiere dello Skymetro. Proprio in quel punto, infatti, è previsto il passaggio del tracciato che dovrà portarsi dalla sponda destra a quella sinistra. I sostegni del viadotto verranno realizzati in corrispondenza dei setti della copertura, che andrà quindi rimossa in parte e poi ripristinata. Disagi che riguarderanno tutta la piastra di Marassi, compreso il tratto di fronte alle tribune dello stadio. Quando? È ancora un’incognita.