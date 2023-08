Piazzale Resasco diventa una rimessa bus a cielo aperto: sospesa la sosta per le auto

Genova. Già da qualche settimana, in vista dei lavori presso le rimesse Amt della Valbisagno, la parte nord di piazzale Resasco a Staglieno è divenuta di fatto una deposito a cielo aperto per i mezzi Amt nella fascia notturna. Ma da queste ore la disponibilità dell’area per il rimessaggio dei mezzi pubblici diventa h24.

A deciderlo l’amministrazione civica, che in queste ore ha pubblicato l’ordinanza della direzione mobilità dl Comune di Genova: su tutto il piazzale, quello del capolinea del 34 per intenderci, diventa off limits per le auto giorno e notte

La prima conseguenza è che Staglieno e la Valbisagno perdono, fino al termine dei lavori, una trentina di posti auto liberi, che in quell’area sono ‘strategici’ per chi arriva da fuori e lascia l’auto per raggiugnere il centro con i mezzi pubblici.