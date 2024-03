Depositi chimici, Colnaghi e Ceraudo (M5s): “Il centrodestra rifiuta ogni alternativa a Sampierdarena”

Genova. “Ancora una volta il centrodestra ha confermato di non aver alcun rispetto per la cittadinanza di San Pier d’Arena votando un documento che rifiuta fermamente di prendere in considerazione ogni soluzioni alternativa possibile per i depositi chimici. Nel documento in questione, redatto da Vince Genova (il partito di Bucci), per ben due volte si indica il nostro territorio come destinatario di questa terribile e pericolosa servitù: l’assurda soluzione è riproposta anche nell’impegnativa finale la cui richiesta è di “attivarsi con urgenza (…) al fine di collocare i depositi chimici di Superba e Carmagnani, nel luogo già individuato”, ovvero San Pier d’Arena”. Lo dichiara il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi con il capogruppo comunale del M5S Fabio Ceraudo.

“L’amministrazione comunale – sottolinea Colnaghi – ha ribadito questa sua scelta, respingendo ogni possibile alternativa, per voce del suo assessore Maresca, che in una nota ha dichiarato: “Quello dello spostamento dei depositi chimici da Multedo è un progetto che con il sindaco Bucci stiamo portando avanti dalla scorsa amministrazione e continuiamo ad esserne fortemente convinti (…) con l’unica opzione per noi possibile, che è quella di Ponte Somalia. Andiamo avanti convintamente per la nostra strada per il bene di tutta la città”. In altre parole, noi non siamo parte della loro città e il nostro di bene non interessa a questa amministrazione. Emblematico il rifiuto categorico di valutare possibili soluzioni alternative, compresa quella presentata da una delle due ditte (Carmagnani). Gravissimo poi che un Municipio, quello del VII Ponente, abbia approvato un documento in cui chiede di mettere una servitù in un altro municipio. Inaudito!”.

“Come M5S, da sempre affermiamo che da Multedo i depositi devono andare via, ma di certo la soluzione non è quella di collocarli triplicati in casa d’altri. Siamo certi che come sempre San Pier d’Arena e il Centro Ovest sapranno rispondere in modo adeguato a questa amministrazione, che pensa di scaricare a poche decine di metri dalle scuole dei nostri figli questi depositi di sostanze tossiche, pericolose e nocive per l’ambiente”.

“Ancora una volta, ribadiamo che noi continueremo a portare avanti qualsiasi iniziativa pacifica possibile per fermare questa follia: a tal proposito, è stato anche depositato nei giorni scorsi un nuovo esposto in Procura a firma Officine sampierdarenesi”, concludono.