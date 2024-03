Depositi chimici, pioggia di integrazioni richieste da Regione: “Valutare l’impatto sanitario”

Genova. Una vera e propria pioggia di integrazioni è stata messa nero su bianco in questi giorni da parte degli uffici regionali per quanto riguarda il dislocamento dei nuovi depositi chimici a Ponte Somalia, progetto oggi in fase di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica.

Rispetto alle carte documentali depositate, infatti, i tecnici di Regione Liguria hanno riscontrato diverse mancanze che rendono improcedibile la valutazione del progetto: dall’incertezza dello scenario progettuale alla mancanza di determinati dati sull’impatto degli impianti per quanto riguarda aria e popolazione. Nelle cinque pagine del documento vengono quindi elencati 12 punti per i quali si aspettano dei chiarimenti.

Il primo aspetto da chiarire è appunto lo scenario progettuale. Il progetto, infatti, è stato presentato come “delocalizzazione dell’attuale deposito costiero gestito dalla medesima società Superba Srl nell’area di Multedo a Genova e viene dichiarato aperto alla delocalizzazione anche del deposito della società Attilio Carmagnani AC Spa”, ma nelle carte non viene specificato quale sia lo scenario definitivo. Inoltre, nello studio di impatto ambientale, mancherebbero le “condizioni” richieste dal Comitato tecnico regionale lo scorso ottobre per ottenere il nulla osta all’attivazione dell’impianto che, come è noto, sarà classificato come a “rischio di incidente rilevante”, secondo la direttiva Seveso. Per questo la richiesta messa nero su bianco è che “il progetto venga adeguato alle condizioni riportate nel nulla osta di fattibilità nella riunione del Comitato tecnico regionale (CTR) in data 11/10/2023 al fine di verificare le eventuali modifiche che tale ottemperanza apporta al progetto presentato”.

Dopo queste considerazioni di carattere più generale, vengono presi in esame diversi aspetti legati agli impatti ambientali. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera “non sono stati previsti impianti di captazione ed abbattimento per lo scarico/carico dalle navi, mentre per il caricamento su autobotti e ferrocisterne è in progettazione un sistema di recupero vapori, su cui non vengono forniti dettagli”. Cosa per la quale vengono richiesti approfondimenti e nuovi dettagli progettuali oggi mancanti.

Ma non solo: “Si chiede di confermare che le banchine previste per l’ormeggio delle navi cisterna sono solo 2 (calata di ponente, calata di levante), in quanto nello Studio di impatto ambientale, a pag. 86, si cita la presenza di 3 banchine per l’ormeggio delle navi cisterna (calata di ponente, testata, calata di levante), mentre ciò non sarebbe compatibile con la “fascia di protezione”, rappresentata dal corridoio aereo di atterraggio e di decollo dell’aeroporto di Genova-Sestri”.

Per quanto riguarda il rischio per l’esposizione della popolazione, i tecnici di Regione Liguria avanzano l’ipotesi della necessità di predisporre uno studio di Valutazione di Impatto Sanitario per gli impianti, visto che nel progetto sono stati usati i limiti di esposizione professionale “che si riferiscono a tempi ed a durate complessive di esposizione non comparabili a quelli della popolazione residenziale. Potrebbe pertanto risultare opportuno verificare se possa essere necessaria l’attivazione di una Procedura di VIS o comunque indagare gli effetti sulla componente salute umana secondo altre possibili indicazioni sanitarie maggiormente pertinenti la popolazione in prossimità dell’impianto”.

Il documento di Regione Liguria, però, non si ferma qui: le richieste di integrazioni comprendono anche dei foto inserimenti del progetto che permettano la valutazione di impatto paesaggistico, fino ad oggi non presentati, e lo studio degli impatti cumulativi dei cantieri di realizzazione dei nuovi depositi.

E per finire, come previsto dalla normativa, “tenuto conto di quanto rilevato in premessa relativamente alla prevista delocalizzazione dell’attuale deposito costiero gestito dalla società Superba Srl nell’area di Multedo a Genova e la dichiarazione circa l’apertura alla delocalizzazione anche del deposito della società Attilio Carmagnani si ritiene necessario una valutazione delle possibili alternative progettuali e possibili scenari che ne possono derivare“. Alternative progettuali che ad oggi non sono mai state di fatto studiate e approfondite. Sempre che ce ne siano.

Su questo aspetto, nelle ore successive alla pubblicazione del documento Regione Liguria ha emesso una nota stampa di chiarimento: “Regione Liguria rende noto che la frase “valutazione delle possibili alternative progettuali” fa riferimento unicamente all’obbligo di legge di produrre gli studi esistenti sulle principali alternative, già eseguiti ed esclusi dall’iter propedeutico svolto dall’Autorità di Sistema Portuale. Il deposito degli studi eseguiti sulle principali alternative è quindi una formalità indispensabile per la valutazione di impatto ambientale in corso al ministero dell’Ambiente.

“L’alternativa non la devono chiedere gli uffici tecnici della Regione – ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Alcuni chiarimenti e indagini richiesti sono certamente corretti e fanno parte del percorso di Via nazionale. La pianificazione urbanistica, portuale e cittadina spettano a Comune e Autorità portuale e, come amministrazione regionale, riteniamo che, fino a quando non ci sarà una pronuncia di Via in modo negativa, cosa che non auspico, la localizzazione scelta dal Comune e dal porto, tra le molte analizzate, sia quella più coerente e sicura, non volendo rinunciare a un pezzo importante del lavoro portuale e della vocazione industriale del nostro porto. Il Comune andrà avanti in quella direzione e avrà l’appoggio incondizionato e convinto della giunta regionale, poi è chiaro che il giudizio tecnico spetta alla commissione Via nazionale, lo aspettiamo con grande rispetto e spero con sollecitudine”.

Critica l’opposizione: “Sul trasferimento dei depositi chimici la confusione regna sovrana – affermano il capogruppo PD in Regione Luca Garibaldi e il consigliere regionale PD Armando Sanna -. Lo spostamento annunciato è stato solo uno specchietto per le allodole, fin dall’inizio si sapeva che il progetto aveva delle criticità, perché la ricollocazione a Ponte Somalia non risulta sostenibile: adesso anche gli uffici della regione hanno riconosciuto che servono siti alternativi, quello che Bucci per mesi ha negato. In poche ore Toti ha smentito i suoi uffici, sostituendosi alla VIA nazionale ancora in corso”.

“Il risultato – proseguono Garibaldi e Sanna – è una presa in giro dei cittadini, mesi persi e un’estrema confusione in una procedura lacunosa su cui occorre chiarezza. Abbiamo chiesto un approfondimento in commissione nelle scorse settimane e ora bisognerà capire cosa succede, se la surroga di Carmagnani proposta dal sindaco è ancora valida e applicabile e quali saranno i siti che il Comune proporrà in alternativa a Ponte Somalia. Ad oggi solo tanti annunci e zero fatti”, concludono i consiglieri.