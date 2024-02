Ancora un principio di incendio su un bus Amt, è allarme per la manutenzione dei mezzi

Genova. Ancora un bus Amt che prende fuoco durante il servizio. È successo questa mattina intorno alle 6.00 in via Cadighiara, sulle alture di Borgoratti in Valle Sturla.

L’autista si è accorto che dalla vettura stava iniziando a uscire del fumo. Così ha fermato il bus, è sceso con l’estintore e ha tamponato l’incendio in attesa che arrivassero i vigili del fuoco. L’intervento dei pompieri ha scongiurato ulteriori conseguenze e alla fine le fiamme non hanno avuto la meglio.

Per fortuna non si registrano persone ferite, visto anche l’orario decisamente poco frequentato.

Si tratta però del secondo episodio nel giro di pochi giorni. Martedì scorso un bus è stato completamente distrutto dal fuoco in via Baden Powell, sulle alture di Sampierdarena, generando una densa colonna di fumo nero che ha messo in allarme gli abitanti.

“Tra pochi giorni circa 30 mezzi saranno sistemati a Campi a causa dei lavori alle Gavette – ricorda Roberto Piccardo, segretario regionale della Ugl Fna -. A oggi ancora non sappiamo che lavorazioni verranno fatte a Campi, quanti operai serviranno, chi uscirà da quell’area coi bus. Abbiamo fatto numerose richieste ma tutto tace. I soccorsi giornalieri fatti dagli autisti per guasti sono tantissimi, gli operai fanno l’impossibile, i pezzi di ricambio non arrivano. Questa è una grande azienda, il problema non è Amt ma di chi prende le decisioni”.