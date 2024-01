Genova. Un autobus di Amt è stato completamente distrutto dalle fiamme questa mattina, mentre era operativo sulle alture di Sampierdarena, a Genova. L’episodio è avvenuto poco dopo le 8 in via Baden Powell, e ha destato qualche preoccupazione per i residenti della zona, e non solo, per l’alta colonna di fumo nero visibile da parecchia distanza.

Secondo le prime informazioni, il mezzo era in transito quando l’autista ha notato del fumo nero uscire dal vano motore: fermatosi, ha provato a spegnere l’incendio con l’estintore in dotazione, senza riuscirci. Da lì la chiamata ai vigili del fuoco con il successivo intervento.

La densa colonna di fumo ha ovviamente creato allarme: decine le chiamate ai vigili del fuoco anche da parte di automobilisti, vista la poca distanza dalla carreggiata della A7. Al momento non si registrano persone ferite o intossicate.