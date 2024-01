Pra’, il “Waterfront” dovrà attendere ma arrivano altri 1,5 milioni per riqualificare Palmaro

Genova. Tutto rimandato per il parco urbano “sul mare”, una sorta di Waterfront di Ponente nelle intenzioni dei progettisti, ma arriva un milione e mezzo in più per la riqualificazione di Pra’. È il risultato della rimodulazione dei fondi Pnrr nell’ambito del programma nazionale Pinqua che permetterà di ottenere nuove risorse da spendere sui lotti che sono già partiti.

“L’anno scorso è emerso che una parte dell’intervento previsto per l’estensione del parco Dapelo davanti a Palmaro non si può fare con questi fondi perché le Ferrovie non sono in grado di garantire lo spostamento della linea verso mare nei tempi necessari – spiega Davide Siviero, assessore ai Lavori pubblici del Municipio Ponente -. Così, grazie a un lavoro di moral suasion degli uffici del Comune e in particolare degli assessori Piciocchi e Maresca, abbiamo ottenuto che una parte di risorse rimanesse sul territorio”.

Per la valorizzazione del sistema delle creuse e la riqualificazione del parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree arrivano 122mila euro in più che permetteranno di intervenire anche sui percorsi interni nel verde. Il progetto ha l’obiettivo innescare un processo virtuoso di valorizzazione delle connessioni pedonali con i quartieri residenziali collinari e di integrazione della comunità delle alture residenziali. Erano già compresi i lavori sul campo sportivo, le gradinate e i locali sottostanti, attualmente in condizioni di degrado, oltre che risistemazione dell’area di parco gravitante intorno al campetto, anche al fine di garantirne la piena accessibilità. Il quadro economico complessivo ammonta ora a 532mila euro.

Il recupero di Villa De Mari, dove è prevista la realizzazione di alloggi di co-housing, spazi per eventi e la riqualificazione del parco pubblico, si arricchisce di 630mila euro per ristrutturare anche la facciata dell’edificio rinascimentale, il portale di ingresso e i vialetti interni. La progettazione comprende anche le opere interne edili ed impiantistiche per la riqualificazione dell’ala storica della Villa de Mari e la risistemazione della parte di giardino pubblico che si trova sul fronte sud dell’immobile. La spesa complessiva per i lavori passa a 4 milioni e 255mila euro con un cofinanziamento del Comune pari a 148mila euro.

Altri 680mila euro in più saranno spesi nel centro storico di Palmaro per posare una pavimentazione di pregio in piazza Palmaro, riqualificare il marciapiede nord di via Pra’ di fronte all’abitato e migliorare gli arredi urbani intorno alla chiesa dell’Assunta. Inoltre, come previsto, sarà ripavimentato il percorso corrispondente all’antica creusa di via Nostra Signora dell’Assunta. L’obiettivo è incrementare la sicurezza pedonale e la fruibilità degli spazi pubblici del centro e rivitalizzare il cuore del quartiere. La spesa complessiva passa a 1 milione e 420mila euro.

Prosegue regolarmente il lotto che riguarda la riqualificazione di spazi pubblici a uso sportivo e riforestazione di aree boschive a margine del quartiere di edilizia sociale di via Novella. Obiettivo del progetto è attirare un’utenza anche non residente in via Novella, per rendere l’area un polo di aggregazione a livello urbano. La proposta di intervento sugli spazi aperti prevede due diverse linee d’azione: le opere di realizzazione dei nuovi spazi ludico-sportivi e aggregativi; l’intervento di riforestazione dei versanti con acclività elevata a margine del complesso edilizio, con l’inserimento di nuclei di imboschimento. La spesa complessiva è di oltre 2,11 milioni di euro.

E il parco? Si farà lo stesso, anche se non sarà pronto nel 2026. “Il bilancio del Comune ha previsto uno stanziamento in annualità successive di fondi vincolati per 7 milioni di euro che potranno essere utilizzati quando le Ferrovie sposteranno la linea a mare”, precisa Siviero.