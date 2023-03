Pra’: al via i lavori del progetto Pinqua che riqualifica Palmaro

Genova. Nell’ambito di un incontro, molto partecipato, nel Palazzo Municipale di Pra’ è stato annunciato ieri l’inizio dei lavori per la prima fase del progetto di riqualificazione urbana Pinqua Pra’-Palmaro.

Gli interventi sono stati illustrati ieri pomeriggio dagli ingegneri del Comune e dagli assessori municipali, con la partecipazione del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi e del presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza.

Il finanziamento complessivo è di circa 7 milioni di euro, nell’ambito del Programma innovativo della Qualità dell’Abitare-Pinqua per la rigenerazione urbana con fondi del Pnrr-Piano nazionale di ripresa e resilienza, e il Comune di Genova ha contribuito con un cofinanziamento.

I progetti riguardano la riqualificazione del centro storico di Pra’-Palmaro, il recupero di Villa De Mari con la realizzazione di alloggi di co-housing, spazi eventi e riqualificazione del parco, la valorizzazione del sistema delle creuze e del parco delle Sorgenti Sulfuree, la riqualificazione degli spazi pubblici a uso sportivo e la riforestazione delle aree boschive nel quartiere di via Novella. I progetti definitivi, approvati dalla giunta comunale nel corso del 2022, sono stati sviluppati a livello di progetto esecutivo e oggi i lavori stanno iniziando. Per quanto riguarda l’intervento di via Novella, il progetto esecutivo è in corso e si prevede l’inizio dei lavori dopo l’estate.

“Abbiamo tantissimi progetti che stanno per partire su cui la condivisione è fondamentale – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi – vogliamo lanciare il cuore oltre l’ostacolo e permetterci anche delle suggestioni, a partire dalla realizzazione di una grande ciclopedonale che comprenda Pra’, Voltri, Vesima, Arenzano e Varazze. Su via Novella crediamo in un futuro per il quartiere con presidi di qualità e che quindi non sia un dormitorio, ma un luogo vivo che attragga anche abitanti da altre delegazioni, un luogo bello da vivere e in cui trascorrere il proprio tempo libero. È fondamentale il contributo del Municipio per avere idee e proposte per il futuro e per la gestione degli spazi”.

“Oggi – ha detto il presidente Guido Barbazza – abbiamo avviato il primo di una serie di incontri di condivisione e ce ne saranno molti altri con cittadini, associazioni e comitati. Negli ultimi mesi grazie alla collaborazione e sinergia con l’Amministrazione Comunale, abbiamo ottenuto risultati importanti a partire dall’accordo di Rfi sullo spostamento a mare, entro il 2026, del tratto ferroviario Genova-Ventimiglia tra il torrente Branega e il Rio San Giuliano, per poter estendere a ponente la riqualificazione del litorale oggetto del Por – Pra’ Marina e in parallelo abbiamo iniziato a progettare gli interventi sul lato nord della via Pra’, con nuovi marciapiedi e arredi urbani, dalla rotatoria “del basilico” fino al casello autostradale”.

La prima fase del progetto Pinqua Pra’- Palmaro comprende:

Recupero di Villa De Mari a Pra’ per la realizzazione di alloggi di co-housing, spazi per eventi e la riqualificazione del parco pubblico. Il progetto comprende il completamento della riqualificazione dell’immobile, di elevato valore storico-architettonico, di Villa De Mari, rendendo integralmente fruibile il complesso e inserendo nuovi spazi per servizi aperti al territorio e nuovi alloggi di co-housing, da destinarsi alla residenza temporanea, con l’intento di rafforzare la comunità di quartiere in un’ottica di apertura e abitare collaborativo per rendere Villa De Mari un centro polivalente inclusivo. Nello specifico, la progettazione comprende le opere interne edili ed impiantistiche per la riqualificazione dell’ala storica della Villa de Mari e la risistemazione della parte di giardino pubblico che si trova sul fronte sud dell’immobile. La spesa complessiva per i lavori è di 3,77 milioni di euro di cui 3,6 del Pnrr e oltre 148.000 euro del Comune di Genova.

Completamento della riqualificazione degli spazi pubblici del Centro Storico di Pra’ Palmaro. Il progetto riguarda la riqualificazione delle vie che delimitano su tre lati il cimitero di Pra’ in via della SS. Trinità e la piazza che collega questi percorsi alla chiesa di N.S. Assunta, in piazza Palmaro. L’obiettivo è incrementare la sicurezza pedonale e la fruibilità degli spazi pubblici del centro e rivitalizzare il cuore del quartiere di Pra’ Palmaro, rafforzando il ruolo dello spazio aperto come luogo di vita quotidiana per gli abitanti del quartiere. Nello specifico, l’intervento consiste nella realizzazione di una nuova rete di regimentazione delle acque bianche e nella ripavimentazione in pietra e mattoni del percorso corrispondente all’antica creuza di via N.S. Assunta, nonché nella manutenzione dell’attuale manto stradale per le restanti vie. La spesa complessiva è di oltre 705.000 euro, di cui 677.700 euro del Pnrr.

Valorizzazione del sistema delle creuze e riqualificazione del parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree a Pra’ Palmaro. Il progetto riguarda la riqualificazione del parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree e del tratto di creuza che lo attraversa, con l’intento di innescare un processo virtuoso di valorizzazione delle connessioni pedonali con i quartieri residenziali collinari e di integrazione della comunità delle alture residenziali, nel processo di riqualificazione generale. La riqualificazione comprende il campetto sportivo interno al parco, delle gradinate e dei locali sottostanti, attualmente in condizioni di degrado, e nella risistemazione dell’area di parco gravitante intorno al campetto, con relativi spazi verdi e percorsi, anche al fine di garantirne la piena accessibilità. La spesa complessiva è di oltre 423.000 euro di cui oltre 406.600 euro del Pnrr.

Riqualificazione di spazi pubblici a uso sportivo e riforestazione di aree boschive a margine del quartiere di edilizia sociale di via Novella. Obiettivo del progetto è attirare un’utenza anche non residente in via Novella, per rendere l’area un polo di aggregazione a livello urbano. La proposta di intervento sugli spazi aperti prevede due diverse linee d’azione: le opere di realizzazione dei nuovi spazi ludico-sportivi e aggregativi; l’intervento di riforestazione dei versanti con acclività elevata a margine del complesso edilizio, con l’inserimento di nuclei di imboschimento. La spesa complessiva è di oltre 2,11 milioni di euro.

La proposta presentata dal Comune di Genova che ha ottenuto il finanziamento da 15 milioni di euro del Mit comprende ulteriori interventi: il nuovo parco urbano Pra’-Palmaro a cura della direzione Sport del Comune di Genova e il recupero di alloggi Erp in via Novella a cura della direzione Politiche della Casa.