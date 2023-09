Palmaro, al via i lavori per la pedonalizzazione di via Nostra Signora dell’Assunta

Genova. Partiranno nei prossimi giorni i primi lavori che porteranno alla pedonalizzazione della parte di via Nostra Signora dell’Assunta di Palmaro, prevista all’interno di un più grande progetto di riqualificazione Pinqua di Pra’.

Secondo quanto scritto all’interno dell’ordinanza di viabilità, infatti, dai prossimi giorni sarà vietata la circolazione veicolare nella parte di strada compre tra l’incrocio con via Murtola e piazza Palmaro, davanti al sagrato della chiesa. La strada sarà riconvertita a creuza, portando ad una riqualificazione del piccolo ma importante centro storico della delegazione.

I lavori dovrebbero terminare entro il prossimo dicembre e sono il primo passo di una riqualificazione più ampia giù presentata nei mesi scorsi: gli interventi di più immediata realizzazione saranno la ristrutturazione di alcuni appartamenti Erp in via Novella, opera da 1,1 milioni di euro e per cui il Comune ha appena pubblicato l’avviso di procedura negoziata. Nella zona di Ca’ Nova, proprio su quella collina dove nei giorni scorsi si sono sviluppati degli incendi, saranno ricavati nuovi spazi pubblici all’aperto tra cui una piazza, un campo da basket e volley, un’area parkour e altri circuiti fitness ma si prevede anche un piano di riforestazione del verde abbandonato oltre alla sistemazione di 35 alloggi sfitti.

Ci saranno poi la riqualificazione di Villa De Mari per la realizzazione di co-housing destinati anche a giovani per residenze temporanee, spazi per eventi e un parco. Oggetto della progettazione la riqualificazione dell’ala storica dell’edificio e del giardino.

Confermata anche la riconversione a uso urbano dell’area situata a valle della via Aurelia, oggi area ferroviaria. Il progetto ha visto la collaborazione del Università di Genova (Dicca) e dell’associazione Primavera e si basa sull’idea vincitrice di un concorso. L’obbiettivo finale del progetto – che per ora partirebbe con i 9.500 metri quadrati tra il torrente Branega e via alle Sorgenti Solfuree – e dare vita a un canale d’acqua che si spinga fino al rio San Giuliano con percorsi pedonali, pista ciclabile e tanto verde a occultare i binari del treno.

L’intervento, però, è subordinato al completamento dello spostamento della linea Genova-Ventimiglia verso mare, nell’ambito del potenziamento del nodo ferroviario di Genova nell’area Voltri-Pra’ e la risoluzione dell’interferenza rappresentata dal viadotto di connessione tra l’autostrada A10 e il Porto di Pra’ con la realizzazione di un nuovo viadotto. I soggetti interessati sono quindi Rfi e Aspi.