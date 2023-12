Capodanno a Genova, la pioggia risparmia la festa: in migliaia a De Ferrari per salutare il 2024

Genova. La pioggia ha risparmiato il Capodanno in Musica 2024: migliaia di genovesi e turisti si sono riversati in piazza De Ferrari per salutare l’anno nuovo. Nessun particolare problema è stato segnalato sul fronte della sicurezza, ma anche quest’anno l’ordinanza che vietava botti e petardi nelle aree pubbliche è stata ampiamente trasgredita.

Secondo anno consecutivo nel capoluogo ligure per la serata targata Mediaset in diretta su Canale 5, con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova, che ha chiuso gli eventi del Tricapodanno. La trasmissione è stata presentata da Federica Panicucci e trasmessa in diretta anche sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, Radio Piterpan.

Sul palco a far cantare e ballare genovesi e turisti in piazza e telespettatori a casa un cast con alcuni dei più importanti artisti della musica italiana e gli idoli dei più giovani: Albano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, Valentina Parisse, Mamacita, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di ‘Amici’.

“Per la seconda volta diamo buon anno all’intera Italia. Il regalo più bello per il 2024 me l’avete già fatto”, ha commentato dal palco il presidente Giovanni Toti poco prima della mezzanotte. “Facciamo gli auguri a Genova per un anno di progresso crescita felicita e pace”, ha aggiunto il sindaco Marco Bucci.

Per Capodanno è stata sospesa l’ordinanza anti-alcol normalmente valida in tutta Genova a partire da mezzanotte, a patto di non utilizzare recipienti in vetro o metallo.

Vietati in tutta la città “la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico o materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico”. Dunque i “botti” erano consentiti teoricamente solo all’interno di proprietà private. Una misura volta a evitare “situazioni di grave pericolo per l’incolumità delle persone” e “per l’integrità fisica degli animali”.