Smontata la ruota panoramica al Porto Antico: “Pronti per andare a Viareggio”

Genova. Sono ufficialmente terminati i lavori di smontaggio della ruota panoramica, allestita all’Arena del Mare, nell’area dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico.

“Terminato il nostro periodo di lavoro a Genova, ora siamo pronti per traslocare in Toscana, a Viareggio dove allestiremo la giostra per il periodo estivo” spiega il titolare Danilo Parisi.

“Non si tratta però di un addio perché siamo intenzionati a tornare a Genova, la nostra città. Il ritorno è previsto in autunno, a partire da ottobre. Ma ancora non sappiamo dove verremo collocati: se di nuovo al Porto Antico oppure in un altro luogo della città” continua Parisi.

“Il bilancio di questi mesi è sostanzialmente positivo. Ai genovesi la giostra piace, e hanno apprezzato anche la location in cui è stata posizionata questa volta. Abbiamo ricevuto un ottimo riscontro e per questo pensiamo di tornare con grande piacere” conclude Parisi.

La ruota panoramica dopo ‘giri immensi’ è tornata a Genova a dicembre scorso e collocata al Porto Antico, sua ‘sede storica’. Era stata smontata infatti a metà febbraio 2022 per trasferirsi sul lago di Garda, dopo essere stata posizionata tre mesi in viale Caviglia – tra la stazione Brignole e piazza della Vittoria – e ancora prima, cinque anni al Porto Antico.