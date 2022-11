Ruota panoramica, fissata la data di inaugurazione al Porto Antico

Genova. La ruota panoramica torna a Genova e verrà inaugurata mercoledì 7 dicembre all’Arena del Mare, nell’area dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico, dove vi rimarrà fino a fine febbraio. L’allestimento della giostra partirà tra due giorni, mercoledì 1 dicembre, come afferma il titolare Danilo Parisi.

“Per il giorno dell’inaugurazione è previsto per tutti i genovesi uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto. Nei giorni festivi e prefestivi la ruota rimarrà aperta con orario continuato dalle 10 alle 24. Mentre nei giorni feriali dalle 14 alle 23″ afferma Parisi.

La ruota panoramica genovese dopo ‘giri immensi’ non solo è tornata a Genova ma anche al Porto Antico, sua ‘sede storica’. Era stata smontata infatti a metà febbraio 2022 per trasferirsi sul lago di Garda, dopo essere stata posizionata tre mesi in viale Caviglia – tra la stazione Brignole e piazza della Vittoria – e ancora prima, cinque anni al Porto Antico.