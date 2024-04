Sciopero della logistica, lavoratori in piazza bloccano il casello di Bolzaneto

Aggiornamento ore 12.00 – I lavoratori in sciopero stanno bloccando le rampe del casello di Bolzaneto, ad intervalli regolari. Traffico in tilt in tutta la zona.

Genova. In vista della Festa del Primo Maggio, i lavoratori della logistica e dei trasporti di Genova questa mattina scenderanno in presidio dalle 10:30 alle 13:30 presso la rotatoria di Bolzaneto. La mobilitazione è stata indetta a livello nazionale dai Si Cobas del Lavoro Privato, SiCobas, Adl, Sgb e Cub Trasporti, alla quale hanno aderito anche le delegazioni genovesi.

Secondo quanto comunicato, l’agitazione nazionale nasce dall’esclusione dai tavoli di rinnovo del contratto nazionale Logistica, Trasporto Merce e Spedizioni. I sindacati di base denunciano di non essere stati invitati al tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto, motivo per cui hanno elaborato una propria piattaforma di rivendicazioni.

Le richieste dei lavoratori si articolano in otto punti: aumento delle retribuzioni di 300 euro al mese per tutti; riduzione dell’orario di lavoro; maggiorazione delle percentuali di lavoro straordinario e notturno, con riconoscimento di quest’ultimo dalle 20 alle 8; superamento definitivo della figura del socio lavoratore e cancellazione della sezione terza sulla cooperazione dal Ccnl; internalizzazione di tutto il personale e pieni diritti sindacali; clausola di salvaguardia anche per il personale viaggiante, cancellazione dell’articolo 11 quinques e aumento della trasferta; estensione delle condizioni di miglior favore, frutto degli accordi Fedit; estensione oltre la soglia dei dieci anni degli scatti di anzianità con recupero salariale; maggiori garanzie di sicurezza sul posto di lavoro e contrasto alla precarietà; riconoscimento della maggiorazione notturna anche per gli istituti contrattuali per chi lavora sempre di notte.

Oltre al presidio di Bolzaneto, è previsto un ulteriore sit-in dei riders in piazza della Vittoria durante la giornata, tra le 17.30 e le 18.