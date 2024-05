Temporale su Genova, problemi per la viabilità e allagamenti in città

Genova. E’ arrivata prima del previsto la perturbazione che ha portato a un repentino peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria.

Un forte temporale, con lampi e tuoni, ha colpito Genova intorno alle 8 di oggi, lunedì 20 maggio, in piena ora di punta per gli spostamenti casa-lavoro e causando dunque disagi per la viabilità.

Allagamenti e pozze si sono formate un po’ su tutte le strade. In zona San Benigno il traffico è rallentato così come sulla strada soprelevata Aldo Moro. La polizia locale segnala rallentamenti verso il levante.

Traffico intenso con code a tratti anche sul nodo autostradale genovese.