Linea del Campasso, al via le prime demolizioni a Rivarolo: giù due palazzi e il vecchio ponte

Genova. Come annunciato sono partiti ufficialmente i lavori per la riattivazione della linea ferroviaria del Campasso, l’ultimo miglio del Terzo Valico che porterà i treni merci fino alle banchine del porto attraversando i centri abitati di Fegino, Rivarolo, Certosa e Sampierdarena. Al via oggi le operazioni di demolizione per due condomini di via Campora e per l’impalcato del ponte sul Polcevera, che andrà completamente sostituito per sopportare il transito di 42 convogli al giorno lunghi fino a 750 metri.

A causa di questi lavori, per una settimana (fino al 27 maggio, secondo l’ordinanza di Tursi) sarà interdetto il transito veicolare sulla rampa che, da via al Ponte Polcevera, adduce a via Perlasca in direzione monte. Divieto di transito pedonale sulla passerella di collegamento tra via 30 Giugno e via Perlasca. Davanti al civico 6 di via al Ponte Polcevera restano vietati sia il transito sia la fermata.

Ad essere abbattuti in questa prima fase di cantiere saranno i civici 3 e 6 di via Francesco Campora, edifici situati nella fascia tra la ferrovia e la sponda sinistra del Polcevera, oltre a box, cantine e capannoni dismessi. Sono 14 in tutto le unità immobiliari direttamente interferenti con la nuova linea ferroviaria. I lavori partiranno da Rivarolo e andranno a interessare gradualmente i quartieri a valle, dove si cercherà di contenere le demolizioni al minimo indispensabile. Il passaggio dei primi treni è previsto nel 2026, con l’attivazione parziale del Terzo Valico. Per informazioni e segnalazioni è stato attivato un infopoint in stazione.

Intanto, su richiesta degli operatori interessati, è stata prorogata al 13 giugno la scadenza del bando da 3,6 milioni per il progetto di fattibilità tecnico-economica del piano di riqualificazione e rigenerazione urbana finanziato dal Governo con circa 200 milioni di euro. L’obiettivo è avere gli elaborati pronti a fine anno e completare tutti gli interventi previsti alla fine del 2025, insieme ai lavori ferroviari in senso stretto.

Il masterplan include anche la realizzazione della galleria artificiale in via Ardoino a Sampierdarena, la passeggiata ciclopedonale tra Certosa e Rivarolo, la pedonalizzazione di via Celesia, un polo scolastico e un campus universitario sulle aree dell’ex deposito locomotori di Certosa. Agli indennizzi verrà destinato circa il 40% dei fondi disponibili. Per i palazzi di via Canevari si procederà a seconda dell’altezza rispetto ai binari: fino al secondo piano esproprio con acquisto da parte del Comune a valore di mercato (l’idea è destinare queste abitazioni agli studenti) e indennizzi di valore progressivamente inferiore per gli appartamenti ai piani superiori.