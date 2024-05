Il Gruppo GE colora l’Edizione 2024 della Genova BeDesign Week

Genova. Il Gruppo GE parteciperà anche quest’anno alla BeDesign Week di Genova, in programma dal 22 al 26 maggio 2024. Il 25 maggio alle ore 17:00 in Piazza San Lorenzo, sarà svelata un’opera realizzata dallo street artist Tiler, avente come protagonista il colore Mazda.

Fondato nel 1968, il Gruppo GE è attivo nel settore automobilistico, rappresentando numerosi marchi attraverso le concessionarie Gecar e GT Motor. Il gruppo è presente con 11 brand in 7 sedi e 15 showroom in tutta la Liguria.

Durante la Design Week, il Gruppo GE, sponsor ufficiale dell’evento, presenterà uno spazio espositivo dedicato ai modelli Mazda CX-60 e Mazda2 Hybrid. Il tema dello stand, “La forma del colore”, metterà in evidenza il nuovo colore Artisan Red, che sarà introdotto con la Mazda CX-80 in autunno.

L’approccio KODO e la tecnica di verniciatura Takuminuri saranno centrali nella presentazione, sottolineando l’importanza del design e dell’artigianato giapponese nel mondo automobilistico. Il quadro scultura realizzato da Tiler e verniciato con il nuovo colore sarà svelato il 25 maggio in Piazza San Lorenzo, durante un intervento di Claudio Di Benedetto, Marketing PR & CX Director di Mazda Italia.

“La partecipazione del Gruppo GE alla Genova BeDesign Week rappresenta un’occasione per celebrare il design e l’innovazione nell’automobile – commentano – riflettendo la continua ricerca di armonia tra forma e funzione che caratterizza il gruppo”