Pescasportivi, Pastorino (PD): “Grazie al ministro Lollobrigida per aver dato seguito alle mie richieste e scelto di incontrare le associazioni”

Genova. “Ringrazio il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida per aver dato seguito a quanto detto nel corso dell’interrogazione da me presentata alla Camera sui pescasportivi e aver convocato, per la prossima settimana, un incontro con tutte le associazioni, pescatori professionisti e pescasportivi, tra cui la Fipsas, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, che era rimasta esclusa dalle interlocuzioni”

A dirlo il deputato del PD Luca Pastorino, alla notizia della convocazione di un confronto tra ministero e associazioni, dopo il decreto che, tra i suoi contenuti, impone di far scendere a 50 il numero degli ami concessi del palamito

“Mi auguro che in quella sede possano essere esplicitate meglio le ragioni dei pescasportivi sempre nell’ottica della tutela loro e delle tradizioni”.