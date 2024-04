La ruota panoramica saluta il Porto Antico: iniziato lo smontaggio

Genova. La grande ruota panoramica allestita al Porto Antico è pronta a lasciare Genova.

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di smontaggio della giostra posizionata in fondo ai Magazzini del Cotone, lasciando così libero lo spazio che in estate verrà occupato dal grande palco dell’Arena del Mare.

Anche quest’anno sono stati tanti i turisti che hanno voluto approfittare della giostra per godersi il panorama offerto dall’alto sulla città: la ruota, una delle più alte d’Europa con i suoi 45 metri, è rimasta a Genova per tutto l’inverno, tornando nella storica location del Porto Antico per il secondo anno di fila dopo la pausa della stagione 2021-2022, quando era invece stata allestita in viale Caviglia, davanti alla stazione di Brignole.

Non è ancora chiaro quale sarà la sua prossima destinazione. Lo scorso anno era approdata in Versilia, a Viareggio, dove era rimasta sino a quando non era arrivato il momento di tornare in Liguria. Altravista Wheel, l’azienda veneta titolare della ruota, ha fatto sapere che la nuova location verrà decisa nelle prossime settimane.