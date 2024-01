Capodanno, il bilancio della nottata: tre feriti per i “botti”, incendi, boom di ubriachi e risse

Genova. Tre feriti a causa dei “botti”, diversi piccoli incendi in città, decine di ubriachi finiti all’ospedale per intossicazione alcolica e di conseguenza qualche rissa. È questo il bilancio, per fortuna senza gravi conseguenze, del Capodanno a Genova e nel territorio metropolitano. Una notte che, come da copione, ha tenuto impegnati i soccorritori del 118, i volontari delle ambulanze e i vigili del fuoco.

Per fortuna non si registrano né vittime né feriti gravi in seguito all’esplosione di petardi (vietata pressoché ovunque nelle aree pubbliche), ma alcuni ragazzi sono finiti comunque in pronto soccorso, in codice giallo. Al Porto Antico un 20enne è rimasto ustionato prima della mezzanotte ed è stato portato in codice giallo al Villa Scassi. Un altro giovanissimo in centro storico ha riportato lesioni a entrambe le mani ed è stato accompagnato all’ospedale San Martino, sempre in codice giallo.

A Rapallo, pochi minuti dopo la mezzanotte, un 21enne è stato colpito all’occhio da una scheggia (probabilmente originata da un petardo sparato da qualcun altro) mentre camminava per strada: anche lui è stato medicato e trasportato al San Martino per la rimozione del corpo estraneo.

Molto più numerosi gli interventi per soccorrere persone che avevano esagerato con l’alcol. Decine i casi di intossicazione etilica che hanno richiesto il trasporto precauzionale in ospedale, nessuno in codice rosso. Da registrare anche alcune risse, soprattutto a Caricamento, dove sono intervenute le volanti della polizia ed è scattato il trasporto in codice giallo per una 30enne colpita da un oggetto contundente.

Nottata di lavoro extra anche per i vigili del fuoco, che sono stati allertati per diversi piccoli incendi sparsi. Le fiamme, alimentate sempre da fuochi d’artificio o altri esplosivi, hanno interessato soprattutto cassonetti, mucchi di immondizia e balconi. In via Fratelli Canale, sulle alture di San Martino, il fuoco si è esteso a una macchina parcheggiata. Per fortuna tutti i roghi sono stati estinti in breve senza conseguenze.