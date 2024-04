Genoa matematicamente salvo grazie agli incroci del calendario, sarà già festa questa sera col Cagliari

Genova. Genoa già salvo prima ancora di giocare questa sera contro il Cagliari grazie al calendario che vede le squadre dietro impegnate in diversi scontri diretti, per cui impossibilitate a raggiungere i rossoblù anche ipotizzando il peggio.

Andando a vedere caso per caso partendo dal Sassuolo a 26 punti, il calendario prevede: Inter, Genoa, Cagliari, Lazio. In caso di bottino pieno il Sassuolo guadagnerebbe 12 punti arrivando a 38. Dietro al Genoa che ne ha 39.

L’Udinese a 29 punti giocherà contro Napoli, Lecce, Empoli, Frosinone. In caso di quattro vittorie arriverebbe a 41, a scapito però di Empoli e Frosinone, che da quella partita non guadagnerebbero punti. Empoli e Frosinone, tra l’altro si incontreranno tra loro e dunque almeno una delle due non potrà incamerare 9 punti, quindi o Empoli o Frosinone si fermerebbero a 37, mentre l’altra balzerebbe a 40 nel migliore dei casi.

Salernitana, Sassuolo e una tra Empoli e Frosinone sarebbero dunque matematicamente dietro al Genoa in caso di quattro vittorie dell’Udinese.

Anche ipotizzando che il Verona (31 punti) vinca tutte e quattro le sue gare contro Fiorentina, Torino, Salernitana e Inter, salendo a 42 resterebbero sempre tre dietro.

Andando a fare la controprova, se l’Empoli (31 punti) vincesse tutti i match contro Frosinone, Lazio, Udinese e Roma salirebbe a 43, ma per contro Udinese o Frosinone, causa scontro diretto tra loro, si troverebbero nella situazione di poter incamerare o 9 o 6 punti quindi l’Udinese si troverebbe a 38 in caso di vittoria contro il Frosinone o a 34 se sconfitto e il Frosinone di conseguenza a 37 in caso di sconfitta e 40 in caso di vittoria. Per cui in questo caso la questione retrocessione sarebbe un affare tra Sassuolo e una tra Udinese e Frosinone, oltre naturalmente alla Salernitana già in B.