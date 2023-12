“Non farti più vedere qui”, ragazzino picchiato e costretto a pagare 900 euro da una baby gang

Tigullio. I carabinieri di Chiavari hanno denunciato tre ragazzi, due maggiorenni e un minorenne, residenti nella stessa cittadina. I tre sono accusati di avere picchiato, minacciato ripetutamente e costretto a versare loro 900 euro – altrimenti lo avrebbero pestato ancora – un coetaneo, facente parte di un gruppo diverso dal loro, semplicemente per una questione di “difesa del territorio”.

I tre coetanei di Chiavari volevano che altri tre giovani smettessero di farsi vedere a Rapallo, dove avevano iniziato a frequentare una ragazza del posto. Li avevano aggrediti violentemente ma poche ore dopo il pestaggio, avevano rintracciato il profilo Instagram di uno dei malcapitati e lo avevano obbligato o a pagare loro 900 euro per non subire altre aggressioni fisiche. La vittima si era fatto dare i soldi dalla nonna e li aveva consegnati ai suoi estorsori.

Non soddisfatti, il giorno successivo i ragazzi hanno di nuovo schiaffeggiato il giovane per le vie di Chiavari: volevano costringerlo a pagare ancora. Per fortuna un passante è intervenuto e ha fatto allontanare la baby gang.

L’adolescente minacciato, che non intendeva denunciare l’accaduto per paura, è stato finalmente convinto a raccontare la vicenda dai carabinieri di Chiavari che, con il loro intervento, hanno messo fine all’incubo e denunciato gli autori.

“Per tutti coloro che sono vittime di qualsiasi episodio di violenza, fisica, verbale, psicologica, è assolutamente necessario che si rivolgano alle forze di polizia il cui intervento è determinante per mettere fine alle condotte violente. Denunciare è fondamentale”, ricordano i carabinieri.