‘Arancia meccanica’ in riviera, pestaggi su giovanissimi per “supremazia territoriale”: tre misure cautelari

Santa Margherita Ligure. Un giovane di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri di Santa Margherita Ligure, altri due ragazzi sottoposti a obbligo di dimora con divieto di uscita in orario serale e notturno, perché ritenuti i responsabili di un’aggressione ai danni di due ragazzi milanesi in vacanza a Santa Margherita Ligure.

Il sospetto è che siano responsabili di altri episodi simili che si sono verificati soprattutto nel periodo estivo, violenti pestaggi portati a termine non per questioni economiche o personali ma semplicemente per affermare una sorta di “supremazia territoriale” sui coetanei che affollano la movida della riviera.

Il pestaggio al centro dei provvedimenti cautelari risale ad agosto 2023, e nel corso delle indagini i militari sono riusciti a ricostruire ciò che sarebbe effettivamente accaduto nel corso di una serata agostana in un cui le due vittime, entrambe di Milano e a Santa Margherita per trascorrere una serata in un locale, tornando verso la stazione ferroviaria hanno incrociato la strada del “branco”, composto dal 25enne arrestato, dai due giovani sottoposti a obbligo di dimora e da alcuni minorenni.

Secondo quanto ricostruito dai militari i due ragazzi milanesi sono stati accerchiati e provocati, e nonostante il tentativo di svicolare uno di loro è stato violentemente picchiato, finendo in ospedale. Nel corso delle indagini, coordinate dalla procura, i carabinieri hanno passato al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della cittadina e raccolto diverse testimonianze, riuscendo a ricostruire il modus operandi del branco. Il 25enne, in particolare, aveva il compito di selezionare possibili vittime tra i giovani che frequentano la riviera in estate e di istigarle e provocarle, dando il via a violenti pestaggi di gruppo per attestare la dominanza del territorio.

I membri del gruppo, tutti residenti in riviera e ribattezzati “i Drughi” in riferimento ai protagonisti del romanzo “Arancia Meccanica”, sono stati in parte identificati e il gip ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare per il 25enne, accusato di lesioni gravi, e gli obblighi di dimora per gli altri due. Sono state anche perquisite le abitazioni dei tre ragazzi colpiti dalle misure cautelari, e i militari hanno trovato e sequestrato sette telefoni cellulari in cerca di materiale utile per capire di quante e quali aggressioni siano responsabili. Si cercano in particolare chat e conversazioni che potrebbero dimostrare la partecipazione dei giovani ai pestaggi, e altri indizi utili a capire l’eventuale coinvolgimento di altre persone. Il 25enne è stato trasferito in carcere a Marassi, gli altri due ragazzi, appena maggiorenni all’epoca dei fatti, oltre a non poter uscire in orario serale e notturno hanno l’obbligo di dimora nel comune di residenza.