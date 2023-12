Finito il restyling di largo XII Ottobre: alberi e nuova illuminazione per il cuore della “city”

Genova. Dopo mesi di cantiere e transenne, largo XII Ottobre, cuore pulsante della “ city” genovese, si svela nella sua rinnovata veste: dodici nuovi alberi, una nuova pavimentazione, illuminazione scenografica e un nuovo basamento per il monumento a Guido Rossa, che si “solleva” di tre metri.

L’intervento di restyling si è concluso da pochi giorni, ed è stato il sindaco Marco Bucci in persona ad annunciarlo alla cittadinanza, mostrando anche le immagini della nuova piazza: “Un importante lavoro che restituisce alla città un’area totalmente rinnovata e che offre un colpo d’occhio del tutto nuovo alla piazza. Lo spazio verrà inoltre attrezzato per la sosta e per il ristoro. Uno splendido angolo nel centro della nostra Genova che rinasce e torna a disposizione di tutti i cittadini e i turisti”.

La riqualificazione rientra nel più ampio progetto di restyling della zona di Piccapietra, un investimento da circa 1,5 milioni di euro presentato durante il primo mandato della giunta Bucci, dall’allora assessora all’Urbanistica Simonetta Cenci, che punta a trasformare Piccapietra in un’agorà per eventi, con una copertura in vetro acciaio e il ritorno del verde. Nel disegno anche un nuovo viale alberato in via Vernazza, nuove piante in largo San Giuseppe, e la riqualificazione di largo XII Ottobre.