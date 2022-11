“Nuova” Piccapietra, affidata la progettazione del restyling della piazza nel cuore della city

Genova. E’ stata affidata dal Comune di Genova la progettazione definitiva del restyling di piazza Piccapietra, in centro città. Si tratta di un incarico da circa 50mila euro che permetterà all’amministrazione di avere un progetto sulla base del quale bandire una gara e aggiudicare i lavori entro il giugno 2023 (con termine per la loro rendicontazione nel 2026) per potere così attingere ai fondi del Pnrr.

La progettazione è stata affidata, tramite procedura diretta, a un raggruppamento temporaneo di professionisti che vedono insieme l’architetto genovese Marina Montolivo, già redattrice del progetto di fattibilità tecnico-economica, insieme ad altri due nomi prestigiosi: Dodi Moss, studio genovese in rampa di lancio anche a livello internazionale, e OpenFabric, realtà olandese specializzata nell’architettura del paesaggio.

Dodi Moss, sede nel centro storico, in passato ha partecipato anche alla gara per la riqualificazione della fiera di Genova nonché al concorso di idee per il padiglione Italia all’Expo di Dubai nel 2020. OpenFabric, che comunque è stata fondata dal genovese Francesco Garofalo, ha – tra le altre cose – presentato il Genova Green Strategy, un piano per accrescere la quota di verde urbana in città.

Il restyling, che riguarda anche parte di via XII Ottobre, ha un costo complessivo stimato in un 1,5 milioni di euro. Lanciato durante il primo mandato della giunta Bucci, dall’allora assessore Simonetta Cenci, prosegue quindi con un nuovo step un anno e mezzo dopo la presentazione del progetto di fattibilità.

Da piazza “senza anima”, nonostante i ripetuti interventi che si sono succeduti nel corso dei decenni, Piccapietra punta a diventare un’agorà per eventi, con una copertura in vetro acciaio e il ritorno del verde. Nel disegno anche un nuovo viale alberato in via Vernazza, nuove piante in largo San Giuseppe, una piazza con fiori e arbusti in largo XII Ottobre. Nuova pavimentazione e illuminazione oltre a due piste ciclabili di accesso alla zona. E l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ma il cambiamento più consistente sarà attraverso una copertura in vetro e acciaio, dove organizzare spettacoli, incontri ed eventi nell’area sovrastante il parcheggio sotterraneo.

Anche via Dei Cebà sarà completamente ristrutturata, riducendo il terrapieno e collocando i bidoni dei rifiuti in volumi chiusi. Nel sottopassaggio adiacente al Carlo Felice, lungo via Roma, invece sorgerà un piccolo teatro a cielo aperto, proprio dove un tempo esisteva un teatro dei burattini.