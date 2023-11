Conto alla rovescia per il Trofeo Nico Sapio: le sfide di venerdì e sabato al My Sport Village Sciorba

Genova. Conto alla rovescia per il Trofeo Nico Sapio in programma da venerdì a domenica prossimi presso My Sport Village Sciorba, il più grande complesso natatorio della Liguria, in occasione della 49° edizione del tradizionale appuntamento internazionale a cura di Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la FIN e con il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova. La manifestazione è realizzata anche con il contributo del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Venerdì e sabato sfide importanti tra gli azzurri della Nazionale sotto gli occhi del direttore tecnico Cesare Butini. Il Trofeo Nico Sapio è il trampolino di lancio verso le Olimpiadi di Parigi 2024 e sarà un’occasione per realizzare i tempi limite per gli Europei in vasca corta in svolgimento dal 5 al 10 dicembre 2023 a Otopeni (Romania).

In entrambi i giorni le finali, con diretta su RaiPlay, inizieranno alle 16:30. Subito in acqua Simona Quadarella nei 400 stile libero insieme alla russa Anna Egorova. Alle 16:43 i 200 stile libero vedranno alla partenza l’atleta di casa Alberto Razzetti (Genova Nuoto My Sport-Fiamme Gialle) insieme a Marco De Tullio, Matteo Ciampi, Gabriele Detti e Matteo Lamberti. Alle 16:50 occhio ai 100 stile libero con Costanza Cocconcelli, Sofia Morini, Chiara Tarantino e Sara Curtis. Alle 17:03 la finale dei 50 rana dove il pubblico della Sciorba tiferà per la genovese Martina Carraro, impegnata in uno scontro tra titani con Benedetta Pilato, Anita Bottazzo, Arianna Castiglioni, Lisa Angiolini e l’americana Rachel Bernhardt. Alle 17:05 gli attesi 100 rana con Niccolò Martinenghi opposto a Simone Cerasuolo e Ludovico Blu Art Viberti. Alle 17:35 i 200 rana con Francesca Fangio e Sara Franceschi, seguiti dai 50 stile libero con l’olandese De Boer, Alessandro Miressi, Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri. Alle 18 il confronto tra Thomas Ceccon e Alberto Razzetti nei 200 misti.

Sabato grande apertura con i 400 stile libero nuotati da Marco De Tullio, Matteo Lamberti, Ciampi e Detti. Alle 16:37 i 50 farfalla “contesi” da Rivolta e De Boer, poi i 100 stile libero con Conte Bonin e Zazzeri. Attenzione ai 50 rana alle 17:03 con Martinenghi, Cerasuolo, Viberti e Pinzuti. I

100 rana alle 17:05 vivranno la supersfida Pilato-Angiolini-Carraro-Castiglioni-Bottazzo.

Razzetti e Carini, a seguire, se la vedranno nei 200 farfalla, alle 17:35 Martinenghi affronta Mancini, Pizzini e Fusco nei 200 rana. Alle 17:46 i 100 dorso con Ceccon pronto a sfidare Mora, Rivolta, Michele Lamberti e Miressi. Razzetti torna in acqua alle 17:51 nei 400 misti insieme a Matteazzi, poi chiusura con gli 800 misti della Quadarella.

Domani, giovedì, la Casa delle Federazioni di Sport e Salute ospiterà il clinic da titolo “La costruzione di una squadra. Dalla categoria Ragazzi agli Junior e dagli Junior agli Assoluti”. Venerdì, alle 15:45, l’inaugurazione della mostra permanente del fotografo-artista Massimo Lovati dedicata ai migliori nuotatori in azione del Genova Nuoto My Sport.

La rassegna natatoria della Sciorba, internazionale dal 1988 e inserito stabilmente nel calendario della LEN, registra a partire dal 2012 l’istituzione del Trofeo Alfredo Provenzali, assegnato all’atleta autore della migliore prestazione cronometrica assoluta, in ricordo di colui che di Nico Sapio è stato il degno erede e continuatore, grande cronista sportivo della RAI di Genova, assiduo frequentatore di questa manifestazione, voce indimenticabile dello sport in generale, ma soprattutto grande amico del nuoto e della pallanuoto. Dal 2019 si è aggiunta la Coppa Luigi Gardella, in memoria dello storico presidente del Genova Nuoto e ideatore del Trofeo Nico Sapio: è assegnata alla società vincitrice della classifica sommatoria Esordienti A e Ragazzi. Da quest’anno verrà inoltre assegnato un premio intitolato a Francesco “Gino” Saverino dedicato all’allenatore della squadra prima classificata nella sommatoria dei tre giorni della competizione.

LA STORIA

Quarantanove anni fa nasceva a Genova il Trofeo Nico Sapio. Allora una piccola rassegna giovanile a carattere regionale, per ricordare la figura del cronista genovese tragicamente scomparso il 28 gennaio 1966 nella tragedia aerea di Brema, nella quale persero la vita anche sette nuotatori della Nazionale italiana dell’epoca e l’allenatore Paolo Costoli.

La tragedia di Brema rappresenta l’evento storico più tragico per il nuoto italiano, avvenuto 17 anni dopo l’altra cruenta disgrazia dello sport nazionale: la scomparsa dei calciatori del Torino nell’incidente di Superga.

Un triste evento, il cui ricordo è sempre vivo nonostante risalga a 48 anni fa. Ma fin dai primi tempi la sua rievocazione è stata legata sempre al ricordo degli atleti scomparsi, abbastanza spesso a quello dell’allenatore, quasi mai a quello del giornalista perito al loro seguito nell’esercizio delle sue funzioni professionali. Per colmare questa lacuna, indubbiamente involontaria ma altrettanto certamente ingiusta, 8 anni dopo si è deciso, a Genova, di intestargli una manifestazione.

In partenza si trattava di una rassegna giovanile a livello regionale, che veniva sottotitolata “criterium giovanile di nuoto”. Col tempo la manifestazione ha allargato i propri orizzonti a tutto il territorio nazionale e successivamente ha ulteriormente incrementato il proprio tasso tecnico, eliminando il limite superiore di età. Portata a livello assoluto, ha visto aumentare progressivamente l’interesse delle Società di ogni parte d’Italia, divenendo un appuntamento quasi obbligato nei programmi stagionali di molti club. Nel 1988 il Trofeo Nico Sapio è diventato internazionale.