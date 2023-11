Genova. Si chiude nel segno di Thomas Ceccon e Benedetta Pilato il programma assoluto del 49° Trofeo Nico Sapio disputato presso il complesso natatorio My Sport Village Sciorba con organizzazione a cura di Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la FIN e con il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova.

I 200 misti di Thomas Ceccon e 100 rana di Benedetta Pilato sono le due miglior prestazioni del 49° Trofeo Nico Sapio. A Ceccon va il Trofeo Alfredo Provenzali per la miglior prestazione assoluta. Le Fiamme Oro vincono la classifica assoluta del Trofeo Sapio, il Gam Team Brescia quella Juniores.

Benedetta Pilato incanta la Sciorba Il suo 1.04.03 nei 100 rana, davanti a Martina Carraro, segna un nuovo record del Trofeo Sapio e soprattutto la qualificazione agli Europei in vasca corta di Otopeni. Nei 200 farfalla spettacolare Alberto Razzetti: il suo 1.52.51 vale un nuovo primato del Sapio e un bel segnale di ottima condizione in vista della rassegna continentale in vasca corta. Razzetti si supera e regala al suo pubblico anche il nuovo primato del Sapio nei 400 misti con il tempo di 4.06 92 Thomas Ceccon fa il bis e, dopo i 200 misti, pone il suo marchio anche nei 100 dorso in 50.15 davanti a Lorenzo Mora. Simona Quadarella brinda anche agli 800 stile libero on il tempo di 8.12.71.

Nei 100 stile libero il 46.69 stampato da Lorenzo Zazzeri, quasi un secondo più rapido di Paolo Conte Bonin, vale il nuovo primato del Trofeo Nico Sapio. Nei 400 stile libero la firma di Matteo Ciampi con il tempo di 3.41.58 davanti a Marco De Tullio (3.44.16). I 50 dorso premiano Costanza Cocconcelli (26.87), 6 centesimi più veloce di Silvia Scalia. Michele Busa realizza il miglior tempo (22.81) nei 50 farfalla, 2 centesimi davanti a Matteo Rivolta.

I combattutissimi 200 stile libero vedono prevalere Sofia Morini con il tempo di 1.55.58 con quasi un secondo di margine sulla russa Anna Egorova. I 50 rana vanno a Simone Cerasuolo, bravo a fermare il tempo sul 26 37. Nei 100 misti l’affermazione di Lorenzo Glessi (52.66), nei 100 farfalla Alessia Polieri. I 200 dorso vanno a Martina Cenci (2.06.98). Gabriele Mancini è leader dei 200 rana in 2.05.54. Chiara Tarantino festeggia nei 50 stile libero con il tempo di 24.34. Anita Gastaldi vince i 200 misti in 2.10.35. Gli 800 stile libero vanno a Luca De Tullio (7.40 05).

Nuoto: la 49ª edizione del Trofeo Nico Sapio

La manifestazione è realizzata anche con il contributo del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri. La domenica sarà dedicata a Esordienti A e Ragazzi.

La rassegna natatoria della Sciorba, internazionale dal 1988 e inserito stabilmente nel calendario della LEN, registra a partire dal 2012 l’istituzione del Trofeo Alfredo Provenzali, assegnato all’atleta autore della migliore prestazione cronometrica assoluta, in ricordo di colui che di Nico Sapio è stato il degno erede e continuatore, grande cronista sportivo della RAI di Genova, assiduo frequentatore di questa manifestazione, voce indimenticabile dello sport in generale, ma soprattutto grande amico del nuoto e della pallanuoto. Dal 2019 si è aggiunta la Coppa Luigi Gardella, in memoria dello storico presidente del Genova Nuoto e ideatore del Trofeo Nico Sapio: è assegnata alla società vincitrice della classifica sommatoria Esordienti A e Ragazzi. Da quest’anno viene inoltre assegnato un premio intitolato a Francesco “Gino” Saverino dedicato all’allenatore della squadra prima classificata nella sommatoria dei tre giorni della competizione.