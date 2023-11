Nell’ex mercato di via Bologna debutta il “Repair Café”: una serie di incontri per imparare a riparare oggetti

Genova. A poco più di un mese dall’inaugurazione, il nuovo centro del riuso Amiu “Surpluse” nell’ex mercato comunale di via Bologna, a San Teodoro, si apre al pubblico con il “Repair Café”, un’iniziativa dedicata a chi ripara, o vuole imparare a riparare, oggetti di ogni genere.

La struttura è rimasta inutilizzata per circa 15 anni, e i lavori di riqualificazione per trasformarla in un centro del riuso e del riciclo sono durati due anni, per culminare nell’inaugurazione di una struttura che si sviluppa su oltre 300 metri quadrati, a moduli, completamente ristrutturata e ripensata in chiave sostenibile, con una sala multimediale multifunzionale, uno spazio di book crossing e di condivisione di libri, diverse zone espositive e spazi da dedicare ad iniziative culturali, a laboratori ambientali, a eventi legati ai temi del riciclo creativo e a workshop legati all’ upcycling (la trasformazione degli oggetti), al riparo e al riuso di oggetti.

Il centro è inoltre iscritto alla rete internazionale dei Repair Cafè, primo a Genova e in Liguria, un sistema di iniziative ‘aggiustatutto’ e una modalità di incontro e scambio di saperi e tecniche di riparazione, nato in Olanda nel 2010 che si è trasformato in un vero e proprio movimento diffuso in tutto il mondo. E il calendario del Repair Café parte il 20 novembre con un primo appuntamento dedicato a chi ripara o vuole imparare a riparare piccoli elettrodomestici. Il secondo appuntamento, dedicato ai giocattoli, è fissato per il 22 novembre, il terzo per il 30 novembre e avrà come protagonisti i vestiti.

Tutti gli incontri si terranno dalle 14.30 alle 17.30, e ai partecipanti è richiesto di portare con sé le cose da riparare, gli attrezzi che si usano per ripararle e i pezzi di ricambio. Chi si presenterà avrà uno spazio in cui effettuare le riparazioni in compagnia, scambiandosi conoscenze, saperi, trucchi e strumenti. Il calendario proseguirà poi a dicembre, con date e appuntamenti ancora da fissare.