Amiu, il centro del riuso nell’ex mercato comunale di via Bologna sarà pronto a ottobre

Genova. La promessa è dell’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora: “Il centro del riuso nell’ex mercato di via Bologna sarà pronto all’inizio di ottobre, con fine lavori a fine settembre da cronoprogramma”. Oltre un anno di ritardo rispetto alle previsioni iniziali, enunciate nel 2022 alla presentazione del progetto che dovrà dare nuova vita alla struttura nel quartiere di San Teodoro, a Genova.

Da mesi i cittadini che passano davanti all’edificio, sventrato ma ancora lontano dall’essere riqualificato si chiedono se i progetti siano confermati. E i tempi, aggiornati all contingenze realistiche, sono stati forniti dall’assessore Campora dalla giunta in risposta a un’interrogazione della consigliera del Pd Monica Russo. Campora ha aggiunto che “dopo la fine dei lavori sarà attivato un percorso partecipato con cittadini e associazioni per decidere che cosa fare della struttura, oltre che un centro del riuso di Amiu”, uno dei tanti che la partecipata ha intenzione di realizzare in città.

L’ex mercato di via Bologna, una struttura di 300 metri quadri, architettura razionalista anche se non vincolata, sarà uno spazio dove scuole, associazioni, pensionati e cittadini potranno essere introdotti al tema dell’economia circolare in tutti i suoi aspetti: un laboratorio del riciclo, un mercatino, uno sportello informativo sulla raccolta differenziata sono solo alcune delle idee su cui già sta lavorando il dipartimento di Architettura dell’Università, insieme ad Amiu. Ma altre attività potranno essere pensate insieme ai cittadini.

La struttura è passata dal Comune ad Amiu ormai da tempo e le prime notizie sul riutilizzo dell’ex mercato come “fabbrica del riciclo” davano come fine lavori addirittura il 2020. La pandemia ha complicato le cose e i lavori – per un investimento di 400mila euro, poi cresciuto per via dell’aumento delle materie prime – sono iniziati nella primavera del 2022.

L’edificio è stato riconfigurato al suo interno: con 165 metri quadri dedicati all’esposizione di mobili e oggetti recuperati, 35 metri quadri per un “repair café”, 70 metri quadri per laboratori didattici, un piccolo ufficio e un magazzino esterno per lo stoccaggio del materiale. L’esterno del mercato sarà invece risistemato ma senza modifiche sostanziali rispetto al passato. Le facciate ritroveranno il loro originario colore rosso granata e sarà recuperata anche la splendida e luminosa porta d’ingresso in vetro e acciaio.

Nel 2019 come azione propedeutica all’attuale cantiere era già avvenuta la risistemazione dello spazio esterno ad area ludica, 370 metri quadri, con la demolizione di una centralina Enel e la posa di una pavimentazione antitrauma realizzata con la gomma derivata dal riciclo delle scarpe da ginnastica.