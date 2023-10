Via del Campo, i vicoli rinascono a tavola: oltre 200 persone alla tavolata di quartiere

Genova. Al di là di ogni aspettativa, ieri sera via del Campo e tutto il quartiere di via Pré si è ritrovato a tavola, per conoscersi, contarsi e gettare le basi per una rinascita dal basso.

“Non ci aspettavamo una risposta del genere, abbiamo dovuto aggiungere decine di tavoli e sedie per fare posto a tutti, eravamo più di 200 persone – commenta entusiasta Christian Spadarotto, presidente dell’ associazione via del Campo e Carruggi che organizzato la serata – ognuno ha portato qualcosa da mangiare e da condividere ed è stata da subito una grande festa”.

Questo è stato il primo evento di questo genere organizzato dalla associazione che rilancia: E’ stata un esperienza incredibile e presto replicheremo con altre iniziative. Ieri ci siamo conosciuti, ed è solo il primo passo di un lungo cammino”.