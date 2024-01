In centro storico apre il primo mercato contadino al coperto della Liguria

Genova. Un mercato contadino nel cuore del centro storico. L’iniziativa è di Coldiretti attraverso la Fondazione Campagna Amica, che ha scelto i vicoli di Genova per aprire il primo mercato di questo genere – fisso e al coperto – in Liguria.

L’inaugurazione e l’apertura alla cittadinanza è fissata per sabato 3 febbraio in via del Campo 9 rosso, nei locali in precedenza occupati da un supermercato. I lavori di ristrutturazione sono stati portati avanti nell’ultimo anno e mezzo in collaborazione con Municipio e Comune di Genova, e l’obiettivo è dare al centro storico – dove sono sempre di più le vetrine che si spengono e le saracinesche che si abbassano – un punto di riferimento enogastronomico non soltanto per i residenti della zona, ma per tutti i genovesi in cerca di prodotti del territorio e per i turisti che desiderano assaggiarli.

Il mercato ospiterà una decina di produttori agricoli territoriali offrendo prodotti locali, dal pescato del mar Ligure alla verdura di stagione, dai formaggi delle valli alla carne, dall’olio taggiasco al vino artigianale passando per miele e zafferano. Sarà aperto tutti i venerdì e sabato dalle 8 alle 15, e gestito direttamente dai produttori che si alterneranno ai banchi. Al momento ne sono stati selezionati una decina, appunto, ma l’idea è di ampliarlo in futuro e di portare avanti, oltre alla vendita al dettaglio, anche attività didattica con laboratori e degustazioni.

L’inaugurazione sarà l’occasione per organizzare una festa nella zona della Maddalena, com musica, street food e degustazione di vino, birra artigianale e dei prodotti agricoli. L’attività del mercato entrerà quindi nel vivo, assorbendo quello del venerdì della Darsena, mentre quello del giovedì di piazza Matteotti continuerà a operare.